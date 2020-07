Florencia Peña se muda a Telefe: los detalles de la renuncia a ShowMatch

Florencia Peña hace tiempo confirmó que no estará más en ShowMatch. Si bien anunció hace más de un mes que ya no formará parte del staff de Marcelo Tinelli no se conocieron mayores detalles de su decisión. Hasta ahora.

Todo quedó envuelto en un mar de suposiciones pero la periodista Laura Ubfal brindó más información en su cuenta de Twitter y rápidamente se hizo viral. "Flor Peña hará un magazine matutino para Telefe", tuiteó Ubfal en una publicación que además contaba con un enlace a una nota en la que se explicaban los pormenores del pase de la actriz al canal de la pelotas.

Por su parte, el conductor de "Los ángeles de la mañana", Angel de Brito, se hizo eco de la publicación y escribió: "Por esto renunció al Bailando 2020, todo el combo tele más teatro". Allí, uno de los jurados de los programas de Tinelli también hablaba de los compromisos laborales de Flor.

Flor Peña hará un magazine matutino para Telefe https://t.co/GUqFNByJiu — Laura Ubfal (@laubfal) July 18, 2020

Cabe resaltar que fue Carlos Monti uno de los primeros en anunciar la bomba. "El 29 de abril yo ya sabía que Flor Peña se bajaba de ShowMatch. Lo que no podía decir es que ya tenía todo arreglado con Telefe", explicó el chimentero en su programa Confrontados. Luego agregó: "Se va a hacer las mañanas de Telefe. En ese momento no lo tenía afirmado, pero tenía todo acordado para ser la nueva conductora del matutino de Telefe a partir de muy poco tiempo".

Según la prensa especializada, la decisión de Flor, quien desembarcará en el teatro con "Casados con Hijos" junto a Francella cuando termine la pandemia, se debió a una decisión personal. Y muchos lo atribuían a la muerte de su padre. "Estuvo pensando todo y no tiene intenciones de trabajar este año. Está triste, acompañando a su madre y su hermana en este duelo​", había dicho el conductor.

Es preciso recodar que Peña había dicho sobre su renuncia al Bailando 2020 que "me llevo muchas risas y lágrimas. Sólo tengo palabras de cariño y agradecimiento para con la familia. Es lindo trabajar con ustedes. Me llevo muchas risas y muchas lágrimas por tantas emociones compartidas". Incluso agradeció a Tinelli "por tu cariño y respeto siempre. Te banco y lo sabés".

Por último escribió en sus redes sociales: "También a mis queridos compañeros con quienes pasé momentos hermosos e inolvidables. Los quiero y les agradezco las risas y el cariño. Los voy a extrañar", en referencia a De Brito, Polino, Pampita, Flavio Mendoza, Laura Fidalgo y Pachano.