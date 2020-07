Facundo: la madre reclamó avances en la investigación sobre la pista policial

La madre de Facundo Astudillo Castro, el joven ausente desde el 30 de abril tras salir de su casa en la localidad bonaerense de Pedro Luro, aseguró que le quiere “poner nombre y a cara a las personas que se llevaron” a su hijo y “exigirles” que se “lo devuelvan.

En declaraciones realizadas al canal TN, Cristina Castro dijo que “no puede ser” que después de tantos días “los libros de guardias” de la Policías bonaerense continúen secuestrados.

“Yo le quiero poner nombre y cara a las personas que se llevaron a mi hijo y exigirle a esas personas que me lo devuelvan. Entonces no entiendo por qué el fiscal (Ulpiano Martínez) está sentadito cobrando su sueldo y yo tengo que esperar hasta el miércoles para que me abran esos libros”, expresó la madre de Facundo.

También explicó que “hasta el día de hoy los datos certeros” que tienen “es que dos personas pararon a Facundo en un patrullero, entre las tres y media y las cuatro de la tarde (del 30 de abril), a la altura de Mayor Buratovich”, y que luego “desapareció del mapa”, dijo y añadió que “esas dos personas son las que me tienen que decir dónde está mi hijo”, señaló la mujer, al tiempo que aseguró que el fiscal Martínez “no tiene ganas de trabajar” y “ya tiene que salir de la causa”.

Unas horas más tarde, uno de sus abogados, Leandro Aparicio, anunció que en las próximas horas presentará un recurso solicitando el apartamiento del fiscal de la causa.