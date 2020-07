Créditos y menos impuestos, el reclamo de los comerciantes

La cobertura del salario total de los empleados de las empresas con bajo número de personal, es decir, de la Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción -ATP- que aporta el gobierno nacional; líneas de crédito accesibles para las Pymes; y algunas reducciones impositivas, entre otras varias medidas de salvataje a las firmas comerciales, industriales y de servicios de la Región que muestran sus números en un “rojo profundo”, según sostiene la entidad, reclamó en un documento la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de La Plata.

De acuerdo al diagnóstico de la Cámara, las Pymes enfrentan una “profunda depresión” como consecuencia de la paralización de la actividad, por el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio -ASPO- a raíz de la pandemia por Covid-19. Como indicadores de la crisis que atraviesa el sector el comunicado señaló una caída de las ventas minoristas del 57,6 por ciento interanual en abril, una contracción de la actividad industrial pyme del 53,1 por ciento en igual período y una capacidad instalada ociosa del 50 por ciento.

Habría que agregarle a esos índices, según la entidad local, una ruptura en la cadena de pagos en el 76 por ciento del comercio y en el 46 por ciento de la industria.

A propósito, ahora, de la flexibilización de la cuarentena dispuesta por las autoridades, la Cámara demanda la implementación de “medidas concretas que ayuden a las empresas a afrontar la etapa que está por comenzar, que implica volver a poner en marcha el aparato productivo del país”.

Lo que se plantea es que para volver a levantar sus persianas las empresas necesitan reponer el capital de trabajo que, se subrayó, “se esfumó” en estos 120 días de cuarentena. “En ese escenario -apuntó el presidente de la institución, Juan Carlos Piancazzo- necesitamos ayuda, asistencia crediticia para poder enfrentar el retorno a la actividad, con líneas de crédito accesibles para que las empresas puedan calificar, sin los mil y un requisitos que habitualmente exigen los bancos”.

En el plano laboral, la Cámara busca que el gobierno amplíe el salario complementario al 100 por ciento del neto para toda empresa de hasta 40 empleados. Esa medida, propone, “debería extenderse hasta el levantamiento definitivo del ASPO, en función de la caída generalizada de la actividad Pyme en ese contexto”.

Asimismo, la Cámara adhirió a la reducción de las contribuciones patronales previstas en la ATP y en materia de financiamiento y auxilio de empresas, se sumó a la idea de constituir un fideicomiso solidario “para restaurar la cadena de pagos a partir de la compra/negociación de los cheques rechazados entre el 20 de marzo y el 31 de mayo”.

También se precisaron las dificultades que presentaron varias empresas de la Región para recibir los planes de asistencia. Del total de compañías que solicitaron el crédito, se detalló, al 24 por ciento, al 36 por ciento, se lo negaron o no estaba disponible en su banco, y un 28 por ciento aún no lo había obtenido, según una encuesta que llevó adelante la Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME-.

En ese sentido, se puntualizó que de las empresas que pidieron el crédito a tasa cero, sólo el 22 por ciento había podido obtenerlo al momento de la medición de la CAME. Finalmente, del total de firmas que recurrieron al salario complementario en el marco del Programa ATP, al 13 por ciento se lo negaron, y un 45 por ciento no había obtenido el beneficio.

“ES NECESARIO UN PLAN”

Dirigentes de la Asociación de Amigos de Calle 12 y Adyacencias, que reúne a los emprendedores con locales de ese centro comercial, destacaron también la incertidumbre que se le presenta ahora al sector, después de cuatro meses de “parate” casi total. En ese nucleamiento lo que piden es un plan económico diseñado por el gobierno nacional.

“El problema es que no hay un plan económico que nos muestre un horizonte”

“El problema es que hasta ahora el gobierno sólo va tomando medidas a partir de los reclamos de los distintos sectores, pero no hay un plan económico que nos muestre un horizonte, que nos sirva de herramienta para poder proyectar”, planteó el presidente del centro comercial de Calle 12, Alberto Catullo.

El titular de la Asociación remarcó que en su sector ven “con buenos ojos” la apertura en el segmento comercial pero, afirmó, al mismo tiempo, que esa apertura “debe hacerse, además de con los protocolos sanitarios correspondientes, con propuestas del gobierno que le posibilite a la gente poder gastar”. De lo contrario, añadió Catullo, “no va a haber consumo, que es lo que se retrajo con la crisis”.

UNA LEY DE EMERGENCIA

Gastronomía y hotelería, se sabe, han resultado, dentro del rubro de los servicios, los sectores más perjudicados por la pandemia. De ahí que el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, Claudio Aguilar, indicó que “en este contexto tan crítico y dramático, necesitamos con urgencia la Ley de Emergencia, lo que permitirá aliviar un poco las economías de miles de emprendimientos”.

Aguilar aseguró que el sistema de “take away” (comprar y llevar), permitido para los negocios gastronómicos, representa sólo el 20 por ciento de los ingresos. Los hoteles, en cambio, no pudieron ajustar de ninguna manera la actividad. “Hay muchos que están al borde de la quiebra”, concluyó.

La Asociación agrupa a unos 420 locales gastronómicos y hoteles de La Plata, Berisso y Ensenada, que generan 7.500 puestos de trabajo. Expresaron fuentes del sector que sólo un 13 por ciento pudo pagar la totalidad de los sueldos y un apenas un 27 por ciento alcanzó a cumplir con las obligaciones de los servicios públicos.

