Las parroquias y colegios católicos de la Ciudad sienten el impacto de la crisis

Sin fieles en los templos, ni alumnos en los colegios religiosos, el panorama se puso muy complicado para la iglesia local. Para campear la crisis económica derivada de la pandemia por el coronavirus, en algunas parroquias se organizaron consejos que afrontan el costo del mantenimiento y en los colegios se dispusieron bonificaciones en las cuotas para reducir el nivel de morosidad que, en algunos casos, alcanza al 70 por ciento.

El problema es generalizado, en la semana se conoció un informe de la Vicaría Pastoral de Educación de la arquidiócesis de Buenos Aires que abordó un cuadro de situación de los colegios católicos de esa ciudad y los del arzobispado en particular, a partir de la crisis provocada por la pandemia.

En ese estudio se reflejó un incremento de la morosidad y la baja de matrícula, mayores a lo previsto y con tendencia creciente mes a mes; una gran proporción de escuelas que no puede pagar el primer aguinaldo del personal sin aporte; y en algunos se han iniciado trámites para suspender personal en los términos del Decreto 223 bis.

Desde el Arzobispado de La Plata se reconoció que la situación local es semejante a la de Buenos Aires, con mucha mora en el pago de las cuotas de los colegios. También se remarcó que las parroquias están con muchas dificultades para cubrir los gastos y es especialmente problemático cubrir los salarios de empleados tanto en el Arzobispado como en las parroquias.

“Los curas están cubriendo parte de los atrasos de las parroquias con lo que ganan por las clases que dictan o por otros cargos que tienen”, dijo un vocero del Arzobispado.

En tanto en algunas comunidades se apeló a la organización solidaria para mantener a las parroquias. Rubén Marchioni, párroco de la iglesia Cristo Rey de 9 y 81, sostuvo que desde hace muchos años cuentan con un consejo de asuntos económicos integrado por 7 miembros de la comunidad.

Ese grupo se ocupa de la administración parroquial y al comienzo de la cuarentena organizó una campaña solidaria para asistir a las obras de Cáritas y para sostener el templo.

“Al estar todo cerrado no se gasta mucho en servicios, además gracias a Dios la comunidad es muy generosa”, contó Marchioni.

El sacerdote Daniel Astuti, presidente de la Junta Regional de Educación Católica, reconoció que tanto para las escuelas congregacionales como para las confesionales, el panorama está complicado con una morosidad que ronda el 50 por ciento.

Para trazar un cuadro de situación por regiones indicó que en el casco urbano ese porcentaje ronda entre el 40 y el 50 por ciento, en tantos que en la periferia puede alcanzar al 70 por ciento, como ocurre en el establecimiento Nuestra Señora de Fátima, en Altos de San Lorenzo.

Algo similar sucede con las escuelas religiosas de los barrios San Carlos y Santa Ana. Por el contrario, en las escuelas confesionales de City Bell la morosidad es bastante menor, va del 30 al 40 por ciento.

No es difícil deducir que es en los barrios más humildes donde la pandemia causó mayores problemas económicos y sociales. “Sucede que hay muchos papás que no están bancarizados, que se quedaron sin trabajo o, por ejemplo, trabajaban en un gimnasio que cerró y ahora están sin ingresos”, apuntó el religioso.

Para contemplar esos casos, se instrumentaron bonificaciones, pero se aclaró que no pueden hacerse descuentos mayores porque no alcanzaría a cubrirse gastos fijos como el pago de los servicios, seguros, aportes del personal al IPS, etc. Además se destacó que no se recibieron aportes extras del Estado, más allá de las subvenciones contempladas para cada colegio.

“Para el sueldo de empleados, personal de maestranza y para algunos profesores, no tenemos ningún tipo de ayuda”, afirmó Astute.

La deuda que están generando los colegios es una gran preocupación para quienes están a cargo de las finanzas, porque se están postergando algunos pagos y se desconoce si podrán acceder a moratorias de la AFIP y del IPS.

“Se prioriza el pago de sueldos y las obras sociales, pero los intereses corren”, concluyó el religioso.

En cuanto a las ayudas gubernamentales, el Arzobispado de Buenos Aires informó que durante abril sólo tres de las 68 escuelas del arzobispado obtuvieron el beneficio del pago del ATP, pero sólo en una de ellas, algunos empleados cobraron hace unos días.

En mayo, no hubo resolución en ninguna de las instituciones. Todas están en estado de análisis, excepto cinco que la página de la AFIP no permitió cargar los datos. En junio, sólo 49 cumplen los parámetros establecidos por la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Respecto a la prórroga para el diferimiento de las cargas patronales, informaron que el estado “en análisis” en AFIP impide acceder al beneficio de la prórroga para el diferimiento de las Cargas Patronales destinadas al SIPA (subsistema de aportes y contribuciones destinado al sistema jubilatorio). Al estar en análisis, el sistema de AFIP no otorga el código 460 que permite la postergación del pago.

Finalmente, en lo que respecta al acceso a los créditos de tasa 0 por ciento, los establecimientos presentaron una nota el 5 de mayo al Comité de Evaluación y Monitoreo de los ATP del Ministerio de Educación, sin respuesta a la fecha. El acceso al crédito permitiría a los colegios afrontar el pago de haberes del personal sin aporte estatal.

La realidad actual afecta de igual modo a templos y parroquias de la ciudad, donde se dificulta el mantenimiento edilicio y el pago de sueldos del personal. Ejemplo de esta situación es la parroquia Nuestra Señora de Monserrat, una de las cuatro más antiguas de la Ciudad de Buenos Aires.

Respecto al funcionamiento de los templos religiosos durante la pandemia, vale recordar que semanas atrás se aprobó un protocolo para su apertura, aunque en nuestra región por el momento no está permitido el oficio de actividades religiosas con concurrencia masiva de personas. Solo se permite abrir los templos para rezos individuales y en horarios específicos (ver aparte).