Karina Jelinek, cuando no: todavía no empezó, pero el “Cantando” ya tiene su primer lío

Finalmente, el “Cantando por un Sueño” comenzará el próximo lunes por la pantalla de El Trece y, quizás como muestra de lo que será, ya está desatando sus primeros escándalos.

La primera polémica llegó de la mano de Karina Jelinek, una de las convocadas por La Flia para ser parte de esta edición especial del certamen, quien, a días de comenzar, echó a su compañero.

Si bien ya la había anunciado y, de hecho, comenzado los ensayos con Cristián Fontán, la modelo decidió cambiar de partenaire y se la verá en la pista de canto con Manuel Victoria.

Según informaron en el programa “El run run del espectáculo”, que conduce Lío Pecoraro y Fernando Piaggio por la pantalla de Crónica HD, la morocha le mandó un WhatsApp para Fontán para avisarle que no lo iba a tener en cuenta.

“La verdad no sabía cómo decirte y es una situación incómoda porque me caés súper bien. Pero la verdad no me siento cómoda con la diferencia de tono de voz. Quiero decírtelo yo y espero que me puedas entender”, le escribió Jelinek a su ahora ex compañero, y siguió: “Quiero pedir a alguien que cante en un tono similar al mío para sentirme más segura, porque yo no canto. Necesito a alguien que se amolde a mi voz, vos sos re buen cantante. No es algo personal, me pone mal decirte esto”.

En medio de un mar de culpas, sumó: “Te merecés a alguien que cante bien. Te juro que sos divino y no tengo nada en contra tuyo. Pero necesito sentirme segura. Me siento re mal y di mil vueltas”.

Más tarde, la morocha hizo un descargo en Twitter en el que explicó los motivos y, cuestionada por el hecho de dejar sin trabajo a su compañero, explicó: “Mi intención no es dejar a nadie afuera, de hecho le pedí a la productora que le asignen otra persona”.