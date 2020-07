Reunión con infectólogos por la evolución sanitaria

El intendente, Julio Garro, se reunió ayer por la tarde con infectólogos platenses para analizar la evolución epidemiológica del coronavirus en nuestra ciudad y los alcances de la fase 3 de la cuarentena que comenzó ayer. En esa línea, los especialistas remarcaron la importancia de “reforzar los cuidados sanitarios personales para evitar que el virus se propague” y, además, se profundizó en el sistema de salidas saludables para chicos de hasta 12 años, para que puedan salir los martes, jueves, sábados y domingos, durante un período de hasta 2 horas por día y acompañados por uno de sus padres.

Del encuentro, que se llevó a cabo en el despacho del Intendente, participaron el ex jefe del servicio de Infectología del hospital San Martín, Amadeo Esposito; la ex jefe del servicio de Infectología del Hospital de Niños, Silvia González Ayala; y el ex director ejecutivo del San Juan de Dios, Daniel Corsiglia.

Luego del cónclave, Garro explicó que “los expertos coinciden que nuestra ciudad tiene características como para poder llevar adelante las salidas saludables para los más chicos, tomando los recaudos correspondientes”.

El jefe comunal advirtió que “el virus está entre nosotros y probablemente seguirá durante los próximos meses” y concluyó: “Seguimos buscando las mejores soluciones, pero es fundamental la responsabilidad individual”.