Se unen los bonistas para pedir una mejor oferta por la deuda

Los tres grupos más grandes de acreedores de Argentina rechazaron participar en la nueva oferta de canje de unos 66.000 millones de dólares en bonos de deuda formulada por el gobierno de Alberto Fernández. Sin embargo, anunciaron que han hecho otra propuesta.

“La oferta de Argentina se queda corta ante lo que los grupos de acreedores pueden aceptar”, señalaron en el comunicado en el que aseguran que no concurrirán al canje, cuyo plazo vence el 4 de agosto.

Sin embargo, los acreedores se mostraron confiados en que se podrá alcanzar una “solución de consenso” que asegure “la sustentabilidad económica futura para el pueblo argentino”.

Los grupos Exchange Bondholders, Ad Hoc y Argentina Creditor Committee sostienen que representan a un tercio de los titulares de bonos argentinos emitidos bajo legislación extranjera y sujetos al canje. Ese porcentaje les conferiría poder de veto en esta propuesta de reestructuración de deuda, según los expertos.

La contra propuesta formulada por los acreedores -en base a la opinión de analistas- representa un nuevo endurecimiento de las negociaciones,

último esfuerzo

Tanto el presidente Alberto Fernández, como su ministro de Economía, Martín Guzmán, dijeron en reiteradas oportunidades que éste era “el último esfuerzo” que podía hacer Argentina para pagarle a los bonistas.

De hecho, conocida la contrapropuesta el jefe de Estado aseguró, en declaraciones a la TV Pública, aseguró que “es imposible que nos podamos mover del último esfuerzo que hicimos, que fue muy grande”. Y agregó: “Es muy difícil hacer una oferta mejor. Hacer una oferta mejor ya empieza a poner en riego el mañana y la verdad que lo que yo busco es que la Argentina resuelva un problema de tal modo que no tenga que seguir discutiendo con los acreedores”.

Y concluyó: “Como nosotros queremos actuar de buena fe, queremos encontrar una solución, seguiremos discutiendo”.

Más directo, Guzmán, rechazó la contrapropuesta que realizaron tres grupos de bonistas y aseguró que “la mayoría” de los acreedores “va a aceptar la oferta” formulada por el país.

“Vemos en ese grupo de acreedores una falta de entendimiento sobre las restricciones que enfrenta Argentina”, dijo en un comunicado de prensa. Y agregó ó al igual que el Presidente: “No vamos a confrontar con nuestros acreedores. No vinimos a pelearnos con nadie sino a resolver un problema enorme en el que se dejó a Argentina. Queremos resolver el problema. Fue con esa vocación que hicimos una oferta definitiva que incluyó nuestro máximo esfuerzo”.

Aunque no dieron detalles de la propuesta que presentaron a Argentina, estos tres grupos afirman que brindaría alivio a las exigencias urgentes del país, constituiría una solución que permita el acceso a los mercados de capitales y ofrecería el marco legal necesario para alentar las inversiones.

La propuesta “representa importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido que los nuevos bonos emitidos a cambio de los bonos globales existentes se regirán por una versión modificada de la escritura de 2016”, aseguraron.

La iniciativa conjunta se conoce 15 días antes de que venza el plazo, dispuesto por el Gobierno, para que los tenedores acepten o rechacen la última propuesta presentada por el ministro Guzmán.

Fernández le dijo al Financial Times, sobre la propuesta final de su gobierno, que “cualquier cosa más pondría nuestra capacidad en riesgo, y no quiero estafar a nadie”.

La contrapropuesta formulada por los tres grupos de acreedores de manera conjunta podrá tener una respuesta más firme hoy, ya que el presidente Alberto Fernández será el principal expositor de un encuentro organizado por el Consejo de las Américas.

Según la entidad estadounidense, entre los inscriptos para participar del encuentro virtual se encuentran representantes de esos fondos de acreedores, entre otros inversores y empresarios con intereses en la Argentina.

Según cálculos de mercado, la propuesta argentina implica un Valor Presente Neto ubicado centro de un rango de entre US$ 53,5 y US$ 59 por cada US$ 100 de valor nominal.