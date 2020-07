Denuncian demora en la entrega de un medicamento para joven platense con leucemia

Silvia Vera, vecina de La Plata, denunció la demora de un medicamento clave para el tratamiento que lleva adelante su hijo a causa de una leucemia linfoblástica aguda, por la cual permanece internado en el Hospital Italiano.

El paciente se llama Guillermo Lugones, tiene 22 años y hasta el año pasado realizaba un curso de capacitación con salida laboral en el colegio Albert Thomas.

Sin embargo, la enfermedad le impidió continuar con sus estudios y tuvo que someterse a un prolongado tratamiento. A causa de un empeoramiento de su estado de salud, ahora Guillermo se encuentra en el Hospital Italiano.

Entre las drogas que necesita hay una ampolla que se llama Clofarabina, que gestionó a través de la obra social OSPE que le brinda cobertura.

La mujer consignó que "tramitamos todo el 9 de julio pero todavía no hemos tenido las ampollas y él las necesita sí o sí". "Nos están dando vueltas con la medicación, hemos llamado y enviado mail y la respuesta es la misma de siempre: 'hay que esperar'. No sabemos si la han autorizado o no", agregó.

"El problema es que mi hijo necesita la medicación de forma urgente. En la obra social me dicen que hay problemas con la droguería, que la droguería se va a comunicar conmigo. Pero estamos en una situación de desesperación y todavía nadie se comunicó con nosotros", manifestó.

"Supuestamente entregan los medicamentos en un plazo de seis días pero ya pasaron casi dos semanas y no tenemos novedades. Mientras tanto seguimos esperando en medio de la emergencia", dijo.