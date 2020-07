Melconian criticó a Guzmán y reclamó que "el Presidente se meta y resuelva el tema de la deuda"

El economista Carlos Melconian cuestionó al Gobierno por una falta de plan económico, dijo que es necesario que el presidente Alberto Fernández "entre y resuelva el tema de la deuda" y tildó de "mentiroso" al ministro de Economía Martín Guzmán.

El ex director del Banco Nación durante la primera parte de la gestión de Macri no ahorró críticas contra el Gobierno nacional, empezando por la cuarentena decretada para hacer frente a la pandemia de COVID-19. "El primer día avalé la cuarentena, no 120 días. No sé si lo hicimos temprano o tarde, si hicimos o no los testeos. Acá llegas, después se torna inaguantable y tenés que desarmar en el momento del pico", señaló.

"No sé si lo decimos desde el mismo lugar, pero yo el otro día lo vi al ministro Guzmán diciendo que ´tenemos que administrar el momento´. Se refería a administrar la pandemia, pero como Argentina también es una cuestión endémica, yo creo que también hubieran administrado la endemia", disparó contra el titular del Palacio de Hacienda. "No es que venía con un plan espectacular que se frenó por la pandemia", agregó, además de considerar que "Argentina venía atada con alambre y siempre cae más que el resto".

Con relación a la renegociación de la deuda, Melconian indicó que "hay un problema en la coalición gobernante" y reclamó que "el Presidente tiene que entrar y resolver el tema de la deuda".

Fue entonces que tiró fuerte contra Guzmán, al considerar que "cuando el ministro dice ´vamos a defender los tres dólares porque pensamos en nuestros jubilados´, digo ¨cambiá que no me lo banco porque miente". "Si en esto me miente, ¿por qué voy a creer el resto que no me miente. Hay crisis de confianza y de credibilidad, a nadie le importa nada", continuó, para después cerrar con una frase contundente: "Tenés que reconstruir el destruido ministerio de Ecnomía".

"Hay cuestiones que exceden al Gobierno", admitió, pero de inmediato apuntó: "¿para qué querés ser Gobierno si no podés resolver estas cosas?".