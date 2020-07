Nuevo tráiler, póster y fecha de estreno de "Bill & Ted Face the Music"

Debido a la pandemia, 'Bill & Ted Face the Music' no tendrá un recorrido por salas tradicional y tendrá un estreno simultáneo en VOD premium y en los cines que puedan ofrecerla a partir del 1 de septiembre.

'Bill and Ted Face the Music', distribuida en Estados Unidos por Orion Pictures, es la última película de estudio de Hollywood que ha decidido un lanzamiento no tradicional y pondrá la película en VOD premium al mismo tiempo que en las salas de cine que puedan ofrecerla. La maniobra se suma así al movimiento que ya han hecho títulos como 'The King of Staten Island', de Judd Apatow, y también 'Irresistible', la película de Jon Stewart.