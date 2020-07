Con llamados a la unidad y a superar la grieta, Vidal juntó a su tropa

La excusa fue reunir a su tropa. “Un volver a verse” con varios de los integrantes de su ex gabinete en la Gobernación bonaerense. Ya recuperada tras dar positivo de coronavirus, y con las condiciones que impone la pandemia, María Eugenia Vidal concretó esta semana un postergado encuentro virtual con algunos de sus ex funcionarios, entre ellos, su ex ministro de Desarrollo Social, Santiago López Medrano.

“No fue algo político, era más que nada un volver a verse para ver cómo estaba cada uno y cómo veía la coyuntura”, describió un participante de la reunión en la que, vía Zoom, Vidal llamó a la “unidad” de Juntos por el Cambio, instó a la “refundación” del partido y pidió “hacer una autocrítica”. Además, en línea con el ala más dialoguista del Pro, se refirió a la necesidad de superar la grieta y “no confrontar” con el con la coalición gobernante.

Ante sus ex colaboradores, la exmandataria provincial adelantó que está escribiendo un libro y admitió que “este es un año diferente, de aprender cosas nuevas” y, ya de lleno en el diagnóstico pospandemia, postuló que “vamos a tener una Argentina más pobre, más desempleada y con menos recursos. La pérdida del trabajo va a afectar mucho. Va a generar nuevos pobres”.

La pandemia, dijo la exgobernadora, interpela también “al sistema político. Expone los procesos y expone la incapacidad. Y la capacidad de dar respuestas concretas. A veces perdemos el tiempo en otras discusiones. Que el sistema político tiene privilegios que los laburantes no tienen. Y se generan profundas desigualdades”.

En este escenario, advirtió que “es importante sostener la unidad de Juntos por el Cambio. Un 41 por ciento votó una manera de ver el país, determinados valores, la defensa de determinadas libertades”, aunque “la oposición no tiene un cheque en blanco: tenemos un lugar de responsabilidad, de representación. En ese 41% está la defensa de las libertades”.

REFUNDACIÓN

Pero “con la unidad no alcanza”, subrayó la ex jefa del Estado bonaerense: “Además tenemos que refundarnos después de haber estado cuatro años en el poder. Tenemos que escuchar a aquellos que alguna vez nos eligieron y en 2019 no nos votaron. Si queremos volver a ser una alternativa de poder, tenemos que hacer una autocrítica, reconocer errores y reivindicar las cosas que se hicieron bien”, dijo en la charla remota que, entre otros, mantuvo con su ex vice, Daniel Salvador, con el jefe del bloque macrista en Diputados, Cristian Ritondo (ex ministro de Seguridad), Andrés Scarci (ex ministro de Salud) y Marcelo Villegas (ex ministro de Trabajo).

Según reconstruyó uno de los presentes, además de insistir en la unidad opositora y en la necesidad de “convivir con la diversidad”, Vidal abogó por “acompañar” las iniciativas de la Nación y la Provincia en el marco de la pandemia.

Así, en una postura cercana al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió “no confrontar” con el Gobierno nacional en este momento y llamó a “superar la grieta”.

“Para algunos ser oposición supone la confrontación abierta permanente, la oposición sinónimo de límite. Para otros es el acuerdo permanente. Con esas posiciones es fácil decir a todo que no, hasta cómodo. En el otro, también es fácil: decir todo sí”, definió la ex gobernadora, para después sentar su postura: “El lugar incómodo, pero el que creo vale la pena, es decir que no cuando vale la pena. Muchos dirán que no somos lo suficientemente duros, otros que no dialogamos lo suficiente, pero es el lugar necesario. Hay una demanda de la gente. La acción no siempre es confrontación, también puede ser aporte”.

Pues, como alertó, “la grieta no nos ha traído nada bueno. Eso no quiere decir negociar nuestros valores”.

Para el final, dejó palabras elogiosas para quienes mandan en el gobierno porteño. En especial, para Larreta y su ministro de Salud, Fernán Quirós: “Me defino como Quirosista”, bromeó Vidal, para quien “el mejor manejo de la pandemia ha sido el de Fernán Quirós. Por supuesto a través de Horacio [Rodríguez Larreta]. En rigor, el mejor manejo posible. La salida que la Ciudad le está dando, en este plan paso a paso, involucrando a todas las actividades aunque no puede definir tiempos, va en el camino correcto”.