Reabrieron los comercios en los barrios y destacan el cumplimiento de los protocolos

Un poco de aire en un situación que continúa siendo asfixiante. El comercio barrial platense volvió a levantar sus persianas, ayer, en lo que para muchos significó la vuelta a la actividad después de varios meses con facturación “cero”. Abrieron los locales de cercanía no esenciales con ingreso de clientes (excluye a productos textiles, ropa, calzado y juguetes), las agencias de lotería y el rubro gastronómico, que pudo retomar la venta bajo la modalidad “para llevar” o “take away”.

Fue un nuevo paso del plan gradual para retomar la actividad en el marco de la fase 3 del aislamiento obligatorio, y desde la Comuna resaltaron que “fue muy bueno el trabajo que llevaron adelante los comerciantes y los vecinos para cumplir con las medidas de protección”, en relación a la prevención de los contagios por COVID-19.

“Notamos una gran satisfacción y acompañamiento por parte de los comerciantes minoristas que pudieron reabrir sus puertas al público”, sostuvo el secretario de Producción municipal, Rogelio Blesa, y detalló “el gran trabajo que llevaron adelante para respetar las medidas de prevención”.

Según se informó, ayer más de 4.500 comercios de la Ciudad pudieron abrir sus puertas. ¿Cómo lo están viviendo los comerciantes? EL DIA recorrió algunos locales para recabar testimonios. Raúl Barragán, propietario de una agencia de lotería, quien celebró poder volver abrir las puertas aunque manifestó que apoya las medidas que viene tomando el Municipio.

“Para mí están bien las medidas que se tomaron”, comentó Raúl, quien ahora apunta a recuperar su comercio: “Hay que esperar ahora, hay que recuperarse porque la gente no tiene plata. La prioridad es la comida, el juego ese secundario. Veremos cómo se recupera la gente, que también tiene miedo de salir”. En su caso, en el local pueden ingresar tan solo dos personas a la vez aunque remarcó que “somos una agencia de barrio que no tiene mucha afluencia de público. Y vemos que la gente se cuida, todos se protegen con su barbijo”.

Por su parte, Soledad, propietaria de un bazar familiar, más allá de las nuevas medidas, comentó que aún no habilitaron el ingreso de público por una decisión del comercio: “Seguimos trabajando con las mismas precauciones, no cambiamos la modalidad de trabajo porque el negocio es chico, la gente no ingresa, se la atiende desde la puerta y no pueden tocar los objetos, sino que los manipulamos nosotros. Es una decisión nuestra porque el negocio es chico y hay mucha mercadería”.

Respecto a la ventas, comentó que “no es lo mismo que antes, porque debimos acostumbrarnos a las ventas online y es mucho más trabajoso para nosotros, ateniendo la compra y después llevándola a casa del cliente”.

En el rubro mueblería, Julián contó que si bien el comercio del cual es encargado también abarca venta de colchones (estuvo dentro del rubro esenciales), ahora “podemos reabrir el local para la venta de muebles. Veníamos trabajando con compras online y en este caso particular la venta no bajó mucho”.

Y argumentó que “la gente que tiene que quedarse mucho en tiempo en su casa quiere estar cómoda” y por tanto invierte en sillones o sofás. “La expectativa para el rubro de mueblería es alta”.

Respecto a las medidas higiénicas que adoptaron, comentó que “apelamos a que la gente espere su turno en la puerta y una vez que la atiende el vendedor, se ponen alcohol en gel para ingresar”, cerró.

En La Plata el protocolo establece que los vecinos pueden salir para realizar compras no esenciales y a comercios de cercanía según la terminación del DNI; en tanto que las mismas se habilitaron en el horario de 11 a 17, reservando la primera hora para la población de riesgo (adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades crónicas).

De igual modo, los comercios dedicados a la actividad gastronómica retomaron la modalidad de “retiro en local” o “take away”, por lo que tienen permitido entregar pedidos en la sucursal.

Además, ayer la Municipalidad dispuso un amplio operativo de prevención y concientización en frentes comerciales, con más de 150 inspectores coordinados por la Secretaria de Espacios Públicos, quienes estuvieron en zonas estratégicas para brindar asistencia a los vecinos y comerciantes. Brindaron alcohol en gel, realizaron tareas de desinfección en frentes de comercios y entregaron folletos con información sobre las medidas preventivas ante la pandemia.