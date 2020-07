“No queremos más corrupción en el IOMA y esa línea no se cruza”

En su entrevista con EL DIA, el ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollán, se refirió también al conflicto entre el IOMA y la Agremiación Médica Platense (AMP).

“Siempre hemos escuchado lo mismo sobre el IOMA: que era una caja, que se robaba, que nadie controlaba. Entonces decidimos auditar en serio y encontramos los primeros 12 casos (esta semana se sumaron otros 3) de médicos que entre marzo y abril -ya en cuarentena, cuando todos los consultorios habían bajado sus prestaciones- seguían facturando de 300 mil a 500 mil pesos por mes. Advertimos que esas prestaciones no existían, que profesionales de relieve habían falsificado miles de firmas de afiliados, que eso era sistemático. E hicimos lo que había que hacer: presentar la denuncia penal”, recordó sobre aquellas acusaciones de fines de junio. La presunta estafa rondaría los 8 millones de pesos.

Se sabe lo que ocurrió a partir de allí: paros de médicos, la “prescindencia” del IOMA de su vínculo con la AMP y el corte por más de una semana en la cobertura de casi 300.000 afiliados. Hasta que la mediación del Defensor del Pueblo allanó el camino para la firma de un nuevo convenio durante los próximos 60 días.

En esa tregua, el ministro reconoció el gesto de la AMP, que en las últimas horas, en una carta dirigida a la obra social, expresó su “condena a cualquier hecho de corrupción” y se mostró dispuesta a “inspeccionar lo denunciado”. Al respecto, Gollán valoró “que la Agremiación reconozca que tiene que estar del lado de los que no queremos más corrupción en el IOMA; esa es una línea que no se cruza. Todo esto se hubiera evitado si desde un principio hubieran querido auditar, sin mentir diciendo que íbamos a terminar con la libre elección de médicos o colaborando, sin pretender que reincorporemos a personas que no podían seguir”.

Para Gollán, los profesionales platenses que habrían cometido irregularidades son “un puñado”. Por eso, dijo, “a ellos mismos les conviene que salga a la luz quiénes son los inescrupulosos: yo no quiero que unos pocos manchen el buen honor de la enorme mayoría de los médicos”.

Por último, el funcionario negó un plan del IOMA para salir a comprar clínicas: “Es imposible, no hay ningún plan. Pero es de público conocimiento que muchos sanatorios van a cerrar, van a quebrar. Y para evitar eso, lanzamos un plan de sustentabilidad (por 400 millones de pesos mensuales) para más de 190 clínicas y 1500 camas de terapia. No podíamos permitir que cerraran, menos en una pandemia. Hubiera sido una catástrofe”.