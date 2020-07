¿De Piñón Fijo a Guasón?: el día que el payaso cordobés casi hace justicia por mano propia

Entrevistado por el programa radial “Últimos Cartuchos”, que se emite por Vorterix, Piñón Fijo fue consultado por los conductores (Migue Granados y Martín Garabal) sobre alguna curiosa experiencia personal que haya tenido que enfrentar con el maquillaje de payaso y terminó revelando una situación en la que, de milagro, no hizo justicia por mano propia.

El cordobés recordó que cuando “todavía no era tan conocido” andaba en una combi de una fiesta infantil a otra, con “unos megáfonos arriba”. Un día, en un “break”, volvió a su casa y no se despintó porque, en un rato, tenía que salir para otro cumpleañito: “No me di cuenta y dejé la combi abierta. Entré, picoteé algo y sonó la alarma de la combi. Salgo, una moto y un tipo sale corriendo de adentro de la combi: me quiso robar el estéreo, pero no lo logró”.

El animador infantil abordando “un tema muy picante de la realidad nacional” (en relación al jubilado que fue preso por matar a un ladrón en Quilmes y el reciente caso de otro jubilado en Mar del Plata que también asesinó a otro malechor), según sus propias palabras, salió “enceguecido” a seguir a los ladrones que iban en moto, protagonizando una verdadera escena de película: una persecución a alta velocidad.

“No sé para qué los quería seguir, si no sé qué habría hecho si los hubiese alcanzado. En un momento reaccioné”, agregó el animador infantil.

“’Estoy pintado de payaso. No solo no sé qué voy a hacer si los alcanzo, sino que estoy pintado de payaso y me voy a arruinar la vida para toda la ídem’”, reveló el autor del famoso “Chu chu ua”.

Y contó que todo tuvo un final feliz gracias a que pudo calmarse a tiempo: “Frené, bajé pulsaciones y me volví. Eso fue una locura”.

Claro que su anécdota de casi justiciero por mano propia se volvió, enseguida, tendencia en las redes sociales.