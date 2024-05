Registros del Automotor: los trabajadores levantaron el paro y la actividad se desarrolla con normalidad

Los trabajadores de los Registros del Automotor de todo el país levantaron el paro que habían anunciado para este lunes, en protesta por la decisión del Gobierno de eliminar el 40% de esas dependencias. La actividad en los Registros es la habitual, aseguraron fuentes del sector.

Además, aclararon que algunos empleados conformaron una asociación que no tiene personería gremial, y que la mayoría de ellos son afiliados al Sindicato de Comercio y a la Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc).

Durante el último fin de semana, los trabajadores del sector utilizaron las redes sociales para advertir sobre la crítica situación que atraviesa la actividad y anunciaron una medida de fuerza, que finalmente no se concretó.

"Los trabajadores registrales comunicamos que, vistas las circunstancias que amenazan nuestra fuente laboral y por consiguiente a los Registros Seccionales que nos la proveen, hemos decidido el cese de actividades registrales hasta tanto el Ministerio de Justicia convoque al diálogo a nuestros encargados", había informado la asociación de empleados.

No obstante, las fuentes consultadas admitieron que en caso de que ese Ministerio no resuelva la situación de los encargados de los Registros, cuyos ingresos no se actualizan desde hace siete meses, podría convocarse a una medida de fuerza en las próximas semanas.

El Gobierno anunció el viernes ultimo que eliminará el 40% de los casi 1.600 Registros de la Propiedad Automotor que operan en el país, con el fin de "reducir costos y eliminar trámites burocráticos". También se reducirá el 30% del personal de la Dirección Nacional de Registros Automotor (DNRPA) "en el marco de un plan de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas".

El Ministerio de Justicia anticipó además que se eliminará la "Cédula azul" desde este mes y el vencimiento de todas las "Cédulas verdes", junto con la simplificación de algunos trámites que se realizan a diario en los Registros.