Afirman que el ATP 4 se sostendrá hasta diciembre para actividades "críticas"

La vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, sostuvo hoy que la nueva etapa del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) se extenderá hasta diciembre de este año para actividades "críticas", e indicó que a nivel nacional se está observando "un repunte en el nivel de actividad".

"Se extiende hasta fin de año para las actividades que son denominadas criticas. Estas son las que aún cuando vamos superando la cuarentena, están muy afectadas por las medidas de distanciamiento, como el turismo, el entretenimiento, deportes", indicó Todesca en relación con la cuarta etapa del ATP anunciada ayer por el presidente Alberto Fernández.

En declaraciones a radiales Todesca explicó que "esas son actividades que van a tener que cambiar mucho su formato, entonces dijimos ya que a éstas las vamos a tener que acompañar hasta diciembre". Evaluó que "el IFE es un programa muy masivo con el cual se llegó a un quinto de la población, lo que implica que nueve millones de personas lo recibieron".

Por otro lado, Todesca explicó que en la anterior edición del ATP, desde el Gobierno se "dividió al país en Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO) y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), porque durante el mes de junio éstas eran buenas variables. Dividimos al país así y dependiendo de eso era el volumen de la asistencia al salario complementario", afirmó.

"En estos momentos, el ASPO y Dispo no nos dicen nada, porque cuando uno mira el mapa de Argentina, no ve solamente AMBA, Chaco y algunas partecitas más en rojo, sino que ahora tenemos manchones en todo el país. En el ATP 4 no estamos usando el Dispo y ASPO como una variable para entregar subsidios", indicó. Asimismo, la funcionaria nacional remarcó que desde el Gobierno están viendo un "repunte en el nivel de actividad", aunque todavía la misma no se encuentra a niveles pre pandemia, en indicadores como consumo de energía eléctrica y de tarjetas de crédito.

Respecto del adelanto que dio Fernández ayer sobre 60 medidas pospandemia, Todesca explicó que "es un conjunto de iniciativas en las que estamos trabajando hace tiempo y se podrían ordenar en dos fases". "Una de reactivación. Algunas de las medidas de ahí ya se fueron desplegando, pero se van transformando a medida que nosotros vemos que la actividad va tomando velocidad; y luego hay otro tipo de medidas más de fondo vinculadas con la transformación que se tiene que dar en el sistema productivo argentino, para poder sostener un proceso a mediano y largo plazo de crecimiento que no se vea interrumpido ni bien empieza", manifestó.

En ese sentido, afirmó que las medidas que se anunciarán "se podrían distribuir en dos universos: políticas destinadas a la reactivación en el poscovid, y otras destinadas a transformaciones del aparato productivo y el mercado de trabajo". Al respecto, dijo que la prioridad del Gobierno "es generar políticas para poner a la producción y al trabajo en el centro de la escena", y que para lograr ese objetivo será necesario "el esfuerzo de todos porque el inicio, en diciembre de 2019, fue muy desventajoso y la pandemia fue un golpe muy fuerte".

Consideró que "los problemas de la economía argentina son estructurales y tienen que ver con el mercado de trabajo, con la dificultad de equilibrar variables básicas con salarios, tipo de cambio, tasa de interés y tarifas en una economía prácticamente bimonetaria".