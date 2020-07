Se multiplican las quejas en la Región por la tardanza en los resultados de los hisopados

Tal como viene contando EL DÍA desde hace varias semanas, muchos platenses que se realizan el hisopado por ser casos sospechosos de COVID-19 tienen que esperar una gran cantidad días hasta obtener el resultado. En muchos casos, inclusive, reciben el alta y el diagnóstico al mismo tiempo.

En los últimos días, varios lectores se comunicaron con este medio para quejarse sobre esta situación. La incertidumbre que genera no saber si uno está contagiado o no aumenta con el paso de los días y las demoras que se están registrando no ayudan para nada.

"Hace 9 días que me hice el hisopado y no tuve respuestas del Italiano. Los primeros días me contestaban, ahora me clavan el visto. Lo más grave es que yo me lo hice primero por tener todos los síntomas y después mi nene de 2 años empezó con fiebre, le hicimos el hisopado y dio positivo", indicó un vecino que se contactó a través del WhatsApp de EL DÍA.

"Mi hija de 17 años y mi señora emigraron con síntomas, se hicieron el hisopado en el el Italiano el último lunes y todavía no tuvimos respuestas", agregó.

La demora se acentúa más en los centros privados que en los públicos, tal como indicó este medio en una nota publicada el 3 de julio . Si bien esto no fue informado de manera oficial, tendrían prioridad los públicos la hora de llevarse adelante los diagnósticos. Por eso son varios las clínicas, institutos y sanatorios que están enviando sus muestras a nuevos laboratorios.

"Soy personal de seguridad trabajo en el servicio penitenciario y hace más de una semana que me hicieron el hisopado en el hospital Italiano y no tengo respuesta de los resultados. Al haber tantos infectados en la unidad quiero elevar mi queja porque atrás mío no solo hay compañeros, sino también está mi familia y estamos a la espera de una respuesta. No pueden tardar tanto", contó otro vecino de nuestra ciudad en la jornada de hoy.

"No solo así no se aísla a los compañeros que estuvieron en contacto conmigo, porque no tienen una respuesta desde el hospital. Una semana esperando el resultado aislado", añadió.

Según indican aquellos que están esperando hace varios días para saber si tienen o no COVID-19, reciben el siguiente mensaje en sus celulares al hacer una consulta: "Los Laboratorios de Referencias experimentan importantes demoras debidas a la cantidad de muestras recibidas en los ultimas semanas las cuales generan un colapso en el diagnostico de toda la región. Hacemos los imposible para brindar un buen servicio y seguimiento de los pacientes. Pero el colapso en el sistema de diagnostico nos está dificultando realizar un adecuado abordaje de los casos. Esperemos que sepa comprender y pueda continuar con el esfuerzo por mantener las condiciones de aislamiento indicadas para todo caso sospechoso. Vuelva a consultarnos en 48 horas. Saludos".

La Municipalidad de La Plata, en el reporte diario que emitió esta noche, informó que hay 919 casos en estudio en nuestra ciudad. Dichas personas, actualmente, están esperando saber si tienen COVID-19 y muchos de ellos conviven con dicha incertidumbre hace más de una semana. En Berisso los llamados "casos sospechosos" son 604, mientras que en Berisso son 221. Sumados los tres partidos, hay actualmente 1.744 casos en estudios en la Región.