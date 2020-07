Cuando “lo segundo” cobra importancia

Para los arqueólogos, los huesos antiguos y las herramientas de piedra son importantes líneas de evidencia, pero a veces las respuestas a nuestro pasado se pueden encontrar en montones de excremento humano, como muestra un nuevo e importante análisis.

De 2002 a 2010, los arqueólogos recolectaron docenas de coprolitos, o excrementos secos, de las cuevas de Paisley en Oregon, la más antigua datada hace 14.000 años. Un análisis genético de los coprolitos sugirió que provenían de humanos, pero algunos investigadores cuestionaron este resultado, citando la posible contaminación de las muestras. La progenie de la caca permaneció sin resolver durante años, pero una nueva investigación está proporcionando una nueva mirada a estas pilas de estiércol rancias pero increíblemente importantes.

Los humanos ingresaron por primera vez a América del Norte alrededor del final de la última edad de hielo, en algún momento entre 20.000 y 15.000 años atrás. Una confirmación adicional de cuándo y cómo tuvo lugar esta migración sería un gran problema, incluso si la evidencia en cuestión está literalmente llena de basura.

Los coprolitos, para durar tanto tiempo, requieren un ambiente árido. Existen muchas cuevas secas en el oeste de América del Norte, pero las Cuevas de Paisley son especiales porque son las únicas conocidas por albergar evidencia de actividad humana que se remonta a la transición del Pleistoceno-Holoceno.

Dicho esto, esta evidencia no es genial. Aparte de los supuestos coprolitos humanos, la única otra evidencia en las Cuevas de Paisley de este período tiende a ser escamas de la fabricación de herramientas de piedra (que no se pueden fechar de manera confiable) y marcas de cuerpos en los huesos de posibles presas. (que en realidad podrían ser marcas de caries hechas por animales no humanos). Aquí es donde la caca antigua puede ayudar, cuando las líneas de evidencia esqueléticas u otras son escasas o inexistentes.

“La evidencia más convincente para muchos arqueólogos fue una colección de heces preservadas que contienen ADN mitocondrial nativo americano (ADNmt) depositado hace 14.400 a 14.000 años, lo que los convierte en los restos humanos más antiguos directamente fechados en el hemisferio occidental”, John Blong, coautor del nuevo estudio y un arqueólogo de la Universidad de Newcastle, escribió en un correo electrónico a Gizmodo. “Sin embargo, esta evidencia fue criticada porque varios de los coprolitos contenían ADNmt humano y de perro, lo que sugiere que el ADNm humano puede ser el resultado de la contaminación de las capas suprayacentes. Nadie duda de que los coprolitos son tan viejos como dicen las fechas de radiocarbono, solo dudan de que sean humanos”.

Que el análisis previo de ADNmt fuera deficiente es una posibilidad clara. Las personas y los animales han estado compartiendo estas cuevas durante milenios, por lo que es muy posible que el material genético de una pila de excremento se haya filtrado a otros.

“Si alguna vez has visto un programa de crimen en la televisión, sabes que el ADN puede llegar a todas partes”, dijo Blong. “Los organismos eliminan constantemente el ADN del cabello, las células de la piel, el sudor, la saliva, etc.”

Al mismo tiempo, el ADN es soluble en agua, lo que lo hace altamente móvil en ambientes húmedos como este.

“Aunque el interior de las cuevas de Paisley es muy seco, vemos indicios en los sedimentos de que hubo eventos ocasionales de humectación a corto plazo”, explicó Blong. “Imagina una tormenta con fuertes lluvias que sopla en las cuevas. La lluvia penetra en los sedimentos de la cueva y se seca uno o dos días después. Incluso en este corto período de tiempo, el agua puede transportar el ADN humano dejado por un grupo posterior hacia los sedimentos más profundos que representan un tiempo anterior”. Los detalles de este análisis se publicaron en Scientific Reports.