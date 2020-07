Denuncian que hicieron un asado en el quincho del Hospital El Dique de Ensenada: revuelo y repudio

El hospital de El Dique de Ensenada se convirtió en un hervidero en las últimas horas luego de una denuncia realizada por personal de la salud sobre un asado que se habría llevado a cabo en un quincho que se encuentra dentro del predio hospitalario, donde además -según los denunciantes- habrían puesto música, cantaron e incluso entonaron la marcha peronista.

Según la versión confirmada por los profesionales, este sábado poco antes de mediodía un grupo de personas usó las instalaciones del quincho del hospital donde usaron la parrilla y comieron un asado. En tanto que en horas de la tarde se juntaron en una sala de rehabilitación cardiopulmonar, donde "tomaron mates". En ese marco, se indicó que el evento transcurrió "en un horario donde los pacientes habitualmente duermen la siesta".

Por lo ocurrido sindicaron a "personal del área de logística del Ministerio de Salud bonaerense". También remarcaron que los asistentes "no tenían barbijos puestos y no respetaron el distanciamiento comunitario". Y enfatizaron que "sobre todo con este evento no han respetado la cuarentena cuando el personal de salud hoy en día debe dar el ejemplo".

"Todo el plantel médico repudia lo que sucedió en nuestro predio, más allá de que el quincho pertenece a los trabajadores del hospital, al cual usurparon sin permiso, porque pidieron para usar el freezer y luego lo usaron para hacer un asado, sin uso de barbijos, sin distanciamiento social. Luego tomaron mate en el gimnasio de rehabilitación cardiopulmonar. También pusieron la marcha peronista a todo volumen en un horario donde los pacientes duermen", relató una médica en su denuncia, quien prefirió mantener su nombre en reserva por temor a represalias.

Y agregó que "son gente del Ministerio de Salud, del área de Logística, ellos vinieron a pedir la llave para usar el freezer del quincho y terminaron haciendo un asado en grupo".

"El rechazo acá es total a este evento, aparte de que es ilegal porque estamos en un contexto de cuarentena. Mientras el Ministro de Salud habla en la tele, acá se juntan todo sin ningún cuidado e incluso habiendo pacientes con Covid-19", manifestó la profesional.

Otro médico que se comunicó con EL DIA se expresó en la misma línea al afirmar que "tenemos entendido que anduvo gente en el sector del quincho, que comieron un asado y cantaron y pusieron música".

El profesional, quien pidió reservar su identidad, remarcó que "este es un hospital de enfermos crónicos, no de agudos, con lo cual hay personas internadas que hay que brindarles mucho cuidado, entonces el hecho de que venga gente a hacer un asado no ayuda en nada".

"Estamos diciendo cada dos minutos que se cuiden y se queden en la casa. El ejemplo que se está dando no es malo, es pésimo, porque le decís a la población que no haga esto o lo otro por la pandemia cuando esto que se hizo es un contrasentido, un desatino".

"Desde nuestro punto de vista, lo que ha pasado en el quincho del hospital ha sido algo muy lamentable. Todo el grupo de médico pensamos lo mismo", puntualizó el médico.