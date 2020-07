Bullying y soledad: la terrible infancia de Karina La Princesita

Antes del inicio del “Cantando” que la tendrá como jurado (ver tapa), Karina La Princesita brindó una entrevista a corazón abierto, donde habló emocionada de los obstáculos que tuvo que vencer durante su vida, particularmente del bullying sufrido desde chiquita. Una historia tremenda, aleccionadora para más de un padre.

Karina habló con Catalina Dlugi para La Once Diez, y a raíz de una carta abierta que publicó la hija de la cantante tropical en Instagram, que hacía mención al cyberbullying, confesó que sabía muy bien de lo que hablaba Sol.

“¿Vos también alguna vez contaste que tus compañeritas te encerraban en el baño y te pegaban?”, le preguntó la periodista a la flamante jurado del Cantando 2020. “Sí, me han hecho de todo en realidad”, confirmó entonces Karina.

La cantante contó que los ataques comenzaron cuando cumplió los 12 años y se alejó de su viejo grupo de amigas del colegio. “Antes habían sido mis mejores amigas, eso es lo raro. Pero en esa época fue como que empezó a cambiar la generación. Estaba de moda que las chicas se juntaran en la esquina, fumaran, se chaparan a un pibe... Y para mí era como: ‘¡Ay!’. Yo era más aniñada”, relató La Princesita. Como se alejó... la empezaron a agredir.

Según la cantante, lo que molestaba a sus atacantes era que “participaba mucho en el colegio, calculo que era eso. Y no sé cómo decirlo para que no quede mal, pero yo no decía malas palabras y era más ‘señorita’, como se decía en ese momento”.

La Princesita recordó que la insultaban y le decían “cosas gravísimas” y “de la peor forma” que se pueda imaginar. Pero que a las agresiones verbales se le sumaban también las físicas: “A veces iba al baño y, cuando me veían, empezaban a venir de a seis o siete atrás mío. Yo decía: ‘Uh, Dios, no puedo ni ir a hacer pipí tranquila...‘ Me empezaban a golpear las puertas hasta que yo salía. Me gritaban: ‘¡Dale salí, salí!‘. Y, cuando yo salía, mandaban a la más chiquitita a que me pegara un cachetazo. Entonces, yo me defendía y venía la más grandota, que me agarraba del cuello y me ponía contra la pared”.

La charla siguió su curso, y Catalina quiso saber si aquellos ataques habían tenido consecuencias físicas graves, si había vuelto lastimada a su casa. “No, no me quedaban marcas. Pero la verdad, yo soy muy reservada y en casa había tantos líos que no decía nada. Hasta que no soporté más, porque la venía pasando bastante mal. Tan mal que, de hecho, me acuerdo y me sigue haciendo daño”, respondió La Princesita.

En el colegio, dijo Karina, nadie la ayudó. Incluso, relató que “la preceptora, habiendo golpes de por medio, decía que eran cosas de chicos. Se lavaba las manos sin tener en cuenta que ese tipo de cosas te dejan marcas de por vida”.

Karina sobrevivió y se convirtió en un emblema de la movida tropical. Pero, claro, ahora se volverá a exponer a los ataques en el “Cantando”: se peleará con los participantes, con el resto del jurado y, claro, también con los usuarios de las redes...