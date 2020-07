Denunció que en plena pandemia lo echaron a golpes de una pensión y se quedaron con sus pertenencias

La justicia investiga al menos dos denuncias de pasajeros de una pensión de nuestra ciudad que aseguraron haber sido echados en plena pandemia y que les retuvieron sus pertenencias, al tiempo que dijeron haber sido golpeados y amenazados por una persona a la que identificaron como el dueño del lugar. El acusado, según las denuncias, sería un ex policía quien siempre al decir de los denunciantes "dice estar todavía en actividad y hacer uso de sus influencias".

Según el relato de Andrés Alejandro Sayos, los hechos ocurrieron en una pensión de la zona de 7 y 61. A menos dos denuncias se tramitan ante las fiscalías 3 y 17 aunque se asegura que "hay otros casos de gente que fue echada del lugar y a la que le robaron la ropa y otras pertenencias". El joven dijo que las denuncias fueron hechas también en la comisaría Novena, ubicada a pocas cuadras de la pensión.

El denunciante dijo que en el lugar "son habituales los malos tratos" y que al no poder reunir el dinero para pagar la renta de un mes fue echado "a golpes" y en que en ese contexto le causaron heridas con una maceta.

"Me robaron todo, me dejaron sin ropa, sin dinero ni nada. Es lo que hacen si no podés pagar: te echan a la calle y se quedan con todo", dijo a ELDIA,COM el denunciante que aseguró que "nadie nos escucha".

Sayo mencionó a un compañero suyo que habría formulado otra denuncia en la UFI 17.

El joven dijo ser ayudante en una capintería y señaló que al desatarse la pandemia empezó a tener menos trabajo y problemas para pagar el alojamiento en la pensión.

"Me echaron a la calle a golpes y este hombre que dice ser todavía policía, aunque está retirado, amenaza con las influencias que dice tener. A mi me dejó en la calle, sin ropa ni dinero. En este momento no tengo a dónde ir porque el lugar donde estaba durmiendo ya no me lo pueden seguir prestando", contó.

Sayo pidió a la Justicia que acelere las investigaciones y "nos den una respuesta porque este hombre hace siempre lo mismo. Hay muchos casos similares y da la impresión de que tiene impunidad para hacer lo que quiere", señaló. El joven quedó en situación de calle y dijo a este diario que "estoy en calle, sé cocinar, puedo ayudar, necesito un lugar donde pasar la noche".