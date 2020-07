Todavía tibio, el “Cantando” pandémico no le pudo ganar a Telefé

Año duro para El Trece (y la humanidad): en el marco de la pandemia, la señal canceló su única ficción nacional, Pol-ka, la productora de su gerente de programación Adrián Suar, “está cerrada”, según confesó el propio Chueco, y tras más de dos años perdiendo en el rating con los enlatados de Telefé, no consiguió torcer el brazo del Gobierno para poner al aire el “Bailando”.

Entonces, casi como una medida de emergencia, Marcelo Tinelli armó en pocas semanas el “Cantando 2020”. El formato, que tuvo cuatro ediciones y que parecía olvidado (incluso, sus últimas dos temporadas, en 2011 y 2012, fueron conducidas por José María Listorti, fuera de “ShowMatch”), revivió para calentar la pantalla del solcito: debutó ayer (irá de lunes a jueves a las 22.30) y si bien le aportó algunos puntos de rating al canal, no consiguió imponerse a Telefé.

El “Cantando 2020” recibió 10 puntos de rating de “Bienvenido a bordo”, perdiendo por 3 puntos contra “Jesús”, la novela histórica brasileña de Telefé en el arranque mientras los conductores, y todos los participantes, todavía intentaban acomodarse al extraño modo de hacer televisión en pandemia: nadie se podía acercar, nadie se podía abrazar, todos se movían por el estudio embarbijados y enguantados, y la mayoría (conductores, jurados y participantes) se encontraban por primera vez de forma física. Barreras, claro, para el calor que necesita la música. Los cantantes, además, tuvieron que ensayar por Zoom, y tuvieron poco tiempo para prepararse, por el apuro del canal para sacar al aire el reality. Y se notó bastante.

De hecho, Ángel de Brito y Laurita Fernández, todavía están aceitando su química (De Brito intentando aportar su tono picante e irónico, Laurita apostando el estilo ultra positivo de conducción de algunas mujeres en tevé, siempre un punto arriba). Los jurados, acostumbrados a su rol, en cambio, se mostraron más sueltos, aportando sus filosas devoluciones desde unas cabinas que separaba a cada uno con un vidrio. Y del otro lado del escenario y la tarima de los jurados... nada. No había, claro, espectadores: el “Cantando” apuesta a una tribuna virtual a la que se puede sumar el público (y desde donde seguramente vendrán algunas sorpresas). Y parece mentira, pero se percibió cierta frialdad del escenario vacío.

El “Cantando” comenzó con un musical, encabezado por Flor Otero, Rochi Igarzabal, Damián Córdoba, Germán Trippel y Karina La Princesita, quien luego se sentaría entre los jurados (allí están, además, Nacha Guevara, Moria Casán y Pepe Cibrián): el quinteto de la apertura, acompañados por un coro, interpretaron un medley de hitazos de nuestra música, respetando siempre el distanciamiento social. Luego, salieron a escena De Brito y Laurita, que prometieron que, en un cambio respecto a la tiranía del voto telefónico, “el jurado va a tener más poder que nunca”.

EL SHOW DE CARMEN

Y después de una ágil presentación, empezó el show de Carmen Barbieri. Ella apostó a la emotividad, y la producción aprovechó y exprimió a fondo su historia personal y su tema elegido para hacer brotar lagrimones de todo el mundo en el estudio: Carmen, acompañada por Mariano Zito, eligió homenajear a Sergio Denis, entonando “Te quiero tanto”, con el doble componente emocional de una cuarentena que tuvo que atravesar mientras su hijo, Fede Bal, intentaba recuperarse de un cáncer. “Siempre me caí y me levanté... pero esta vez fue difícil”, confesó Carmen, mientras los conductores la pinchaban. Y, si hacía falta algo más para quebrarla, justo antes de cantar le pusieron un mensaje de Fede, contándole que no había rastros de su enfermedad.

Carmen no ofreció una actuación demasiado destacada (Nacha, con poca sutileza, le señaló “la afinación”), aunque finalmente sacó un puntaje más que decente: Nacha le puso 7, La Princesita 8, y Pepe Cibrián ¡10! (aunque confesó que de la emoción casi no había escuchado). El voto de Moria era secreto.

A esa altura de la velada, hacia las 23.30 y cuando se preparaban para salir a escena Lola Latorre y Lucas Spadafora, #Cantando2020 era primer trending topic en Twitter Argentina, y sexto a nivel global. Pero el envío seguía dos puntos debajo del “Jesús” de Telefé. Recién cuando la novela del canal de las pelotas terminó, el “Cantando” pudo liderar...