Canicoba procesó a un ex ministro de Macri

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral procesó sin prisión preventiva y embargó por 500 millones de pesos por presunta “administración fraudulenta” al ex ministro de Transporte del macrismo, Guillermo Dietrich, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018.

La resolución se firmó poco antes del inicio de la declaración indagatoria al ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, quien se presentó al trámite a través de la plataforma Zoom, se negó a responder preguntas y entregó un escrito, informaron fuentes judiciales.

Además, la Cámara Federal porteña confirmó a Canicoba Corral al frente del caso, al rechazar recusaciones por parte de otros dos ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri ya procesados en la pesquisa: el ex director de Vialidad Nacional Javier Iguacel y el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

Sin embargo, Canicoba Corral -que cuenta con varios pedidos de juicio político en la Magistratura por presunto enriquecimiento ílicuito- firmó el procesamiento a Dietrich dos días antes de cesar en su cargo, ya que presentó la renuncia con fecha 29 de julio, el miércoles próximo, día en que cumplirá 75 años y dejará la titularidad del juzgado federal 6 para jubilarse.

El juzgado quedará a cargo desde el jueves del juez federal Julián Ercolini, sorteado para ocuparse de la subrogancia por al menos un año.

Al procesar a Dietrich, Canicoba Corral sostuvo que “el encausado cumplía una función pública y como tal, su principal y exclusivo objetivo, debió ser proteger los intereses y las arcas del Estado”, según la resolución.

Dietrich fue indagado el viernes último, entregó un escrito y no respondió preguntas, luego de lo que quedó ahora procesado como coautor de supuesta “administración fraudulenta”.

“Mi procesamiento ya estaba decidido hace mucho tiempo”, dijo ayer el ex ministro en declaraciones periodísticas.

Aseguró que la denuncia es “100 por ciento política” y explicó: “El riesgo de que quede defendiendo a las empresas es muy alto, pero lo único que hicimos fue que se cumpla lo que firmaron los gobiernos anteriores”.

Para Canicoba “los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo”.

De esta forma, se refirió a las firmas beneficiadas con la renegociación de las concesiones viales, Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste.