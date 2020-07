VIDEO.- Las noches en 2 y 49 siguen siendo un caos: gritos, peleas y vandalismo

Los vecinos de 2 y 49 ya no saben qué hacer para frenar el descontrol de todas las noches y están con miedo. Según le comentaron a EL DÍA, un grupo de cinco hombres que viven en situación de calle provoca disturbios y lleva a cabo actos de vandalismo.

"Vivimos con miedo. No podemos dejar el auto de nuestra vereda, los perros no puedan caminar como siempre por los vidrios. Hacen pis y sus necesidades ahí", le contó a este medio una vecina que prefirió no revelar su identidad por miedo a represalias.

"Todos las noches rompen vidrios, autos y la policía ni viene. Anoche si llegaron dos patrullas con cuatro policías, tres de ellos mujeres. Imposible hacer algo contra cinco borrachos violentos", agregó.

Semanas atrás, uno de los sujetos que vive en esa esquina encendió las alarmas porque dio positivo al test de coronavirus.

Se trató de un joven que a comienzos de mes tomó la decisión de ingresar a un albergue municipal para personas que, como él, no tienen techo y deambulan en la calle. Por razones protocolares acordes con el contexto de pandemia, antes de acceder al refugio el hombre debió someterse a un hisopado para COVID-19.

Sin embargo, el testeo arrojó resultado positivo y no pudo ingresar al parador. Posteriormente fue derivado al Hospital Gutiérrez para que cumpliera con el aislamiento, pero se terminó escapando. Horas después apareció en la esquina de 2 y 49.