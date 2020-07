Crecen los reclamos por falta de agua y baja presión en distintos barrios platenses

La falta de agua en algunos casos, y la baja presión en otros, tiene a mal traer a vecinos de distintas zonas de nuestra ciudad. Los reclamos se renuevan y la bronca va en aumento ante la falta de un servicio esencial, sobre todo en épocas de pandemia donde es clave el lavado de manos y ropa.

Pablo es vecino de 529 entre 29 y 30 y asegura que "desde la mañana estamos sin agua y ya van varios días que estamos sin presión de agua. Encima Absa no responde. Es una vergüenza con la necesidad que tenemos ahora y encima tiene que haber bajado el consumo por la época del año". También agregó: "después piden que todos tengan los hábitos de limpiarse o lavar a cada rato por el tema Covid-19".

En tanto que Guillermo Nave, de 30 entre 46 y 47, aseguró que "desde la mañana estamos sin una gota de agua", mientras que reforzaron su reclamo otros frentistas de esa zona. También llegaron quejas desde 53 entre 30 y 31, donde manifestaron los problemas con el servicio y que hace dos semanas que no tienen agua todos los días hasta las 22. Vuelve y a la mañana se corta otra vez".

Por su parte, Marcelo es vecino de 31 entre 70 y 71 y contó que "estoy cansado de renegar con estos trucos de Absa. No hay presión desde hace 3 días. Te toman la denuncia y te dan un número de reclamo pero no arreglan el problema". Pablo, que vive en 27 y 47, reportó que "hace más de diez días que después de las 17 se corta el agua. Entre la pandemia y las bajas temperaturas se complica. Ya que reclamamos a Absa y no tenemos respuesta".