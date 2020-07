Se calentó Doman y sacó del aire a un infectólogo que entrevistaba

Fabián Doman se enojó al aire. Y lo hizo notar sacando del aire a un infectólogo que estaba siendo entrevistado en su programa de América "Intratables". El especialista en cuestión es Tomás Orduna quien, a través de una videollamada, respondía preguntas acerca de la pandemia en nuestro país.

Todo comenzó durante una entrevista que el conductor del ciclo, Fabián Doman, intentó hacerle al infectólogo Tomás Orduna con quien conversaba vía Skype. Sin embargo, el encuentro duró tan solo dos minutos, porque Doman se enojó con el entrevistado y lo sacó del aire. “Doctor, con todo respeto, no me gusta el trato. Buenas noches”, le dijo.

“Vamos con Tomás Orduna, médico infectólogo del hospital de Núñez. No, Muñiz, ¿qué dije? Por la ‘z’ me confundí”, empezó el conductor la entrevista, y continuó: “Hospital Francisco Javier de la Exaltación Muñiz. Tenía un montón de nombres”, aclaró.

Al arrancar con la exposición, el médico le dijo que discrepaba con lo que venían debatiendo en el panel sobre la diferente situación que se vive en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires. “La ciudad tiene más casos que el AMBA, porque no hay que mirarlo como un número absoluto…”, dijo, y Doman completó: “Sino proporción de habitantes”.

“La ciudad tiene solo 3 millones de habitantes versus 12 millones de habitantes. No se olviden de esto: los números absolutos nunca dicen la realidad, lo que lo dice es cuando a eso se le pone un denominador”, explicó el médico. “Estoy tan de acuerdo que estaba a punto de decir que el foco de la pandemia ha sido CABA”.

Sin embargo, problemas con la conexión generaron un momento de tensión cuando el médico, enojado porque no se lo escuchaba, disparó: “Escúchenme porque si no, no me entrevisten“. “No es que la ciudad está solidaria por un problema que es solo del Gran Buenos Aires”, aseguró el infectólogo al tiempo que advirtió que el territorio gobernado por Horacio Rodríguez Larreta “tiene un problema” y está por llegar “al tope de camas de terapia intensiva”.

“¿Podemos disentir, doctor, o si disentimos termina el reportaje?”, disparó, molesto, Doman. A lo que Orduna respondió: “No, en absoluto. Lo que yo estoy diciendo es que me dejen hablar. Si me reportean a mi, déjenme hablar a mi”.

Fue entonces cuando el conductor decidió dar por terminado el encuentro virtual: “Doctor, con todo respeto, no me gusta el trato. Buenas noches. Gracias por todo. No. Así no”. Luego de que la producción sacara del aire, al médico, Doman continuó: “No se puede agredir a todo el mundo, tenga o no razón. No me parecen las formas. La prepotencia nos sobra, no la necesitamos”, se excusó el periodista.