La venta de autos mejora y le apuntan a valores en dólares y a las promociones

La venta de autos cero kilómetro sostiene el repunte que comenzó a tener hace más de 40 días. Según un informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) a nivel nacional en junio pasado se registró la primera suba interanual de los últimos 24 meses. En La Plata no se llegó a superar ese umbral, pero si registró una importante suba con respecto a mayo 2020.

Las razones, según fuentes vinculadas a las concesionarias de autos de la Ciudad, pueden estar relacionadas con el precio bajo en dólares, las fuertes promociones de venta y el mantenimiento de las bonificaciones. En referencia al dólar, explicaron, la brecha cambiaria jugó a favor de quienes tenían los billetes norteamericanos, porque muchas concesionarias los tomaban al valor más cercano al “blue” que al oficial.

De acuerdo con actores del sector en el territorio nacional, el inesperado crecimiento de ventas responde a un conjunto de factores entre los que se destacan la existencia de una demanda contenida durante dos meses, las escasas alternativas de inversión por la coyuntura económica. También marcan los precios en dólares relativos más baratos y las promociones agresivas de las marcas.

Vamos a los números: la cantidad de vehículos 0 km patentados durante junio ascendió a 36.991 unidades, lo que representó una suba del 2,3% respecto al mismo mes de 2019, y conformó el primer resultado interanual positivo del sector tras 24 meses de caídas consecutivas. Así lo informó la Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) al procesar los datos del último día de junio.

De esta forma, en los primeros seis meses de este año los patentamientos sumaron 153.099 unidades.

En la comparación intermensual, los patentamientos de junio reflejaron un incremento del 74,3% respecto de mayo, cuando salieron de las concesionarias un total de 21.221 unidades.

Aunque en La Plata el número de autos vendidos no llegó a superar la cifra de junio 2019, el comportamiento del sector fue positivo en la comparación mayo 2020 y junio 2020. El mes pasado, en nuestra ciudad se vendieron 656 vehículos, contra los 799 de junio 2019. La diferencia es cercana al 18 por ciento por debajo de lo patentado el mismo mes del año pasado. Pero si se compara los 656 autos vendidos en junio pasado contra los 365 de mayo, el número es alentador, de mantenerse la suba en los próximos meses. En junio la venta creció casi un 80 por ciento.

BONIFICACIONES

Tras darse a conocer las cifras a nivel nacional, el presidente de Acara, Ricardo Salomé, resaltó que “tal como se venía adelantando, cuando se produjo la apertura de los salones de venta, la gente sacó turno y visitó las concesionarias con una decisión de aprovechar las bonificaciones vigentes”.

“Eso explica haber podido volver a crecer de forma interanual, luego de 24 meses durísimos de caída ininterrumpida”, expresó el directivo.

No obstante, Salomé advirtió que “no se puede perder de vista que 2020 será un año de casi 200.000 vehículos menos que 2019, que fue un año muy gravoso para el sector”. Según las estimaciones del sector, el corriente año cerraría con un total de 260.000 unidades, por lo que insisten en la necesidad de contar con un programa de incentivo que permita reanimar las ventas.

Las concesionarias alertaron que la oferta enfrenta “grandes problemas” para reponer los vehículos vendidos, por lo que temen que el sector pueda enfrentar una descapitalización.

Salomé dijo que “ya hay muchos inconvenientes para reponer lo vendido y si la producción e importación no acompañan, en tres meses estaríamos en un estado de descapitalización alarmante por no haber podido reponer 13.000 vehículos del stock”.

“Sería grave detener la demanda por no disponer de vehículos para comercializar, no solo para nosotros, sino también porque cada 100.000 autos que no se patentan son 83.000 millones de pesos menos de recaudación que el Estado deja de percibir”, completó.

MARCAS, PREFERENCIAS Y PRECIOS

La automotriz Volkswagen volvió a liderar en junio las ventas del segmento autos y vehículos comerciales livianos cero kilómetro, en tanto que el modelo más elegido por los argentinos fue el Chevrolet Onix, de acuerdo al reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).

Volkswagen fue la marca que encabezó las ventas del mes con 6.309 unidades y una participación de mercado de 18%. Por detrás se ubicaron Renault (4.675), Chevrolet (4.112), Fiat (3.883), Toyota (3.698), Ford (3.311), Peugeot (2.490), Nissan (1.549), Jeep (1.241) y Citroën (1.173).

En lo que respecta a los modelos con mayor demanda, el podio de junio fue para el Chevrolet Onix, con 2.093 patentamientos y una participación en el mercado del 6%, de acuerdo al informe de Acara.

En orden decreciente se ubicaron el Volkswagen Gol Trend (1607), las pick ups Toyota Hilux (1551) y Volkswagen Amarok (1501), Volkswagen T-Cross (1301), Peugeot 208 (1122), la pick up Ford Ranger (1121), Renault Sandero (1068), Ford Ka (976) y el Volkswagen Polo (943).

En relación a los precios orientativos, se establece que el Onix Joy Black ronda los 750.000 pesos; el Gold Trend 749.000 pesos; la pick up Hilux en más de 2.370.000 pesos, Amarok en 2.680.000 pesos y Ranger 960.000 pesos, Sandero en 1.018.000 pesos; el Ford Ka básico está en los 950.000 pesos; el Peugeot 208 arranca en 1.000.000 pesos, y el Volkswagen T-Cross, 2.190.000 pesos. Todos en el segmento cero kilómetro.

En el país la flota circulante en su totalidad, tiene una edad promedio de 11,7 años, frente a los 11,6 de fines de 2018, lo que refleja un envejecimiento sostenido durante los últimos años por el menor nivel de patentamientos.

“La gente sacó turno y visitó las concesionarias con una decisión de aprovechar las bonificaciones vigentes”

Ricardo Salomé, Presidente de Acara

Se calcula que en la Argentina hay una relación 3,15 habitantes por vehículo