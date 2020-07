Incendios en Delta de Paraná: ordenan que declaren otros 7 propietarios de la zona de islas

El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, ordenó la declaración indagatoria de siete personas, dueñas de terrenos donde ocurren incendios en la zona de islas del Delta del Paraná que provocaron inconvenientes en varias ciudades de Santa Fe y Entre Ríos, informaron hoy fuentes tribunalicias.



El fiscal a cargo de la causa, Carlos García Escalada, había solicitado la indagatoria de nueve personas, pero una de ellas se encuentra fallecida y sobre la otra faltan datos para poder llamarlo a indagatoria, explicaron a Télam desde el juzgado federal.



La denuncia penal considera la violación del artículo 186 y 194 del Código Penal (incendio intencional y entorpecimiento de medios de transporte), que contemplan una pena de tres a 10 años de prisión.



De los siete propietarios convocados, dos poseen domicilio en Entre Ríos y los restantes cinco en diferentes ciudades fuera de la provincia, por lo que las declaraciones se harán por exhorto.



Por ello, no existe una fecha establecida para sus declaraciones, ya que depende "de los juzgados de sus ciudades, sus agendas y cómo están trabajando en la pandemia", aseguraron las fuentes judiciales.



Por otro lado, detallaron que anteriormente hubo propietarios imputados, pero que no se han dispuesto detenciones dentro de la causa.



En tanto, desde la fiscalía Federal a cargo de García Escalada explicaron que no se brindarán datos "para no entorpecer las medidas que se están disponiendo y al estar en el marco de la investigación".



El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se reunió ayer con concejales de Victoria para "ponerse de acuerdo bajo un lineamiento político" ante la situación social, ambiental y judicial.



El concejal Santiago Rodríguez (Frente de Todos) aseguró que el Municipio de Rosario "comenzó una envestida más mediática" por los incendios, y que Bordet, "no está dispuesto a ceder nada por una cuestión mediática".



Asimismo, señaló que Victoria "no está de brazos cruzados y de ninguna manera está en el tapete el tema de la soberanía de las islas", que forman parte del ejido de esa localidad entrerriana.



Por su parte, la vicegobernadora entrerriana, Laura Stratta, indicó que "es importante sentar una postura con responsabilidad" y no "echar la culpa, sino asumir la parte que toca a todos".



Además, pidió "defender la soberanía" que posee Entre Ríos sobre la zona y "marcar las acciones que se vienen desarrollando en el territorio para aplacar el fuego".