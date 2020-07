La cuarentena en La Plata y el AMBA continuará hasta el 16 de agosto de la misma manera que las últimas dos semanas, anunció esta tarde el presidente Alberto Fernández.

"Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como hasta hoy", dijo el jefe de Estado durante el anuncio que encabezaba en la Residencia de Olivos, acompañado por el gobernador Axel Kicillof y el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

De esta manera, el mandatario confirmó lo que se venía manejando y es que no habrá en las próximas dos semanas nuevas flexibilizaciones, en gran medida debido a la gran cantidad de casos que se vienen registrando en el AMBA pero también porque "el problema ha empezado a irradiarse a otros lugares".

"Tenemos que llamar la atención de lo que nos está pasando. La verdad es que el mundo no ha encontrado las armas adecuadas para combatir a este enemigo invisible", indicó.

Fernández aseguró que "en los últimos días se nota que el virus está circulando más y hay más contagios", por lo que "los estoy convocando a no contagiarse y no contagiar y hacerlo por convicción propia".

Respecto de la continuidad del aislamiento, afirmó que "tengo claro que todo eso genera enojo, desánimo y la preocupación que genera la incertidumbre, porque nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esto, pero no puedo recomendar otra solución que cuidarse".

"Nadie me trae una solución mejor. Estamos discutiendo del único modo que tenemos para combatir este problema", señaló Fernández, quien hizo hincapié en que "cualquiera se que se enferma padece. El asintomático padece días de cuarentena, y el que tiene los síntomas créanme que no es una gripe más. No estamos ante una gripe más, tenemos una enfermedad que no sabemos cómo prevenirla y no tenemos cómo curarla".

"Nuestra circulación es el mayor problema, el mayor enemigo para superar esta pandemia, porque sentimos que el problema se acota, nos relajamos y así nos exponemos al mayor riesgo", apuntó, y aseguró: "detesto decirles esto, pero eso es lo que nos está pasando".