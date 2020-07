Un motociclista herido en un choque en 20 y 532

Un motociclista resultó herido esta manaña al impactar con un automóvil, en un nuevo episodio de la historia sin fin de los accidentes de tránsito en la ciudad.

Ocurrió esta vez en la intersección de la avenida 532 y calle 20 y todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

Las imágenes muestran a un auto Citroën C3 de color blanco cruzando la bocacalle de 20 cuando la moto prácticamente se la incrusta en el medio de la carrocería.

El motociclista logra mantener la estabilidad y trata de esquivar el impacto pero no lo consigue y recibe un fuerte golpe. Agentes del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) dieron aviso al 911 y al SAME. El conductor de la motocicleta fue trasladado a un centro de Salud, mientras que los efectivos policiales y agentes municipales quedaron en el lugar de los hechos a la espera de los peritos.