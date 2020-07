Hombre atropella con su auto a manifestantes antirracistas e hirió a dos mujeres en EEUU

Un hombre arremetió hoy con un auto contra un grupo de manifestantes antirracistas que cortaban una autopista cerca de la ciudad estadounidense de Seattle e hirió de gravedad a dos mujeres, informaron autoridades locales.

El hombre, Dawit Kelete, de 27 años y de Seattle, atropelló a los manifestantes en la Autopista Interestatal 5 (I-5) alrededor de la 1.40 de la madrugada, según informó la policía del estado de Washington en un comunicado.

Imágenes de video grabadas por manifestantes muestran a personas que gritan "¡Auto!, ¡Auto!", antes de salir corriendo.

Dawit Kelete of Seattle drove the car around vehicles that were blocking Interstate 5 and sped into the crowd at about 1:40 a.m



pic.twitter.com/lHHuJckCnl