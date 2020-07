Mariano Peluffo y la increíble historia de su programa televisivo que duró 3 días

En el programa "PH: Podemos Hablar" que se emitió anoche en Telefé, conducido por Andy Kusnetzoff, tuvo un divertido momento gracias a la anécdota contada por el conductor Mariano Peluffo. Con mucho sentido del humor revivió un fracaso en su vida laboral, un programa televisivo que duró tan solo tres días. Igualmente dejó en claro que, gracias a eso, terminó llegando a Gran Hermano.

En el verano del 2001, contó Peluffo, fue convocado por América para conducir el ciclo infantil Animérica desde Mar del Plata junto a la cantante Twiggy. El envío tenía pensado salir al aire de lunes a viernes desde el Torreón del Monje.

“Salíamos en vivo con el móvil de América pegados al programa que tenía Carmen (Barbieri), "Movete", con Marcelo Polino. Cuando nosotros salíamos al aire medio que caía bastante el rating. Salimos lunes y martes. Yo estaba entusiasmado, mirando los dibujitos a la noche para ver cuáles poníamos, era un programa infantil. Estaba viviendo en el hotel Dos Reyes. Al tercer día hicimos el programa y directamente ni medíamos”, recordó entre risas.

“El jueves, cuando me levanto para hacer el cuarto programa, pongo América: uno va viendo qué pasa en el canal en el que trabaja. Y veo que Carmen, en un avance de su programa, dice: ‘¡Hoy vamos una hora más! ¡Vamos hasta las seis!’ Yo pensé: ‘No van a correr toda la programación, sería una boludez…’ Entonces llamé a América”, prosiguió.

Una joven empleada del canal atendió el teléfono. Peluffo se presentó y le explicó su situación. “Esperá que averiguo”, le respondió la chica. Después de un rato de música de espera, volvió y le dio la noticia: “El programa no sale más”. “¿Y ahora qué hago?”, le preguntó el conductor, a lo que la chica le contestó: “Qué se yo”.

Peluffo volvió al hotel, le comunicó la noticia a Twiggy y juntos se subieron al auto del conductor y emprendieron el regreso a casa, cuando recién comenzaba la temporada de verano. “Cuando me voy con las valijas del hotel me dicen: ‘Che, tenés que pagar los consumos’. Porque yo comía ahí. Les dije: ‘Voy a firmar el contrato y vuelvo’. No volví nunca… Por eso, con este chivo les estoy pagando la reserva”, indicó.

Unos días después recibió el llamado del productor Marcos Gorbán. “Si no hubiesen levantado Animérica yo hubiera pasado de largo para trabajar en Gran Hermano. Me dijo: ‘Estoy con Gran Hermano, esto es top secret. Mandame material tuyo’. ¡Yo creía que me querían meter adentro de la casa! Me dijo: ‘No, estúpido’. Yo ya estaba entregado…".

“Voy a una reunión y me dicen: ‘En una semana empezamos’. Y a la semana estaba Solita (Silveyra) diciendo: ‘Adelante, mi compañero Mariano Peluffo’. ¡Yo tenía que estar en Mar del Plata haciendo Animérica con Twiggy! Pero me eligieron a mí porque estaba en Buenos Aires. Originalmente mi rol lo iba a hacer Horacio Cabak, pero no sucedió porque él estaba haciendo 1-2-3 Out en Mar del Plata. Los productores dijeron: ‘Tiene que estar acá, no puede ir y venir’”, contó.

Por último, aseguró que se contactó con el Record Guiness para saber si era el programa más corto de la historia televisiva del mundo. “Escribí al Récord Guinness, tienen un mail al que te podés comunicar. El récord lo tiene un programa de los Estados Unidos, que lo levantaron en el primer corte. ¡Tan mal no estoy!”, cerró.