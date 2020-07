El sueño pincha de repatriar a Sosa está más cerca que nunca y se definirá a fin de este mes

Como nunca parece ser que éste es el mercado de pases donde más cerca está la chance de que se cumpla el sueño que tiene Estudiantes desde hace tiempo y cada vez que se termina un campeonato, de poder repatriar a José Sosa. Más allá que el Pincha va decidido a hacer una propuesta formal y presentarle al futbolista el proyecto futbolístico que lo tiene como eje principal, del lado del jugador también la cosa es diferente.

Ha cumplido 35 años en abril pasado y desde lo familiar ven con buenos ojos regresar al país después de varios años viviendo en el exterior. Por otro lado, se termina el vínculo de Sosa con su club (en realidad ocurrió el 30 de junio pasado pero se extendió hasta terminar el campeonato), y esto de alguna manera le da libertad al futbolista para escuchar ofertas. Por que el Trabzonspor quiere retenerlo ya que es su figura y capitán; pero Estudiantes lo quiere; y también equipos de Europa pusieron sus ojos en el habilidoso futbolista.

Pero como se ha empezado a hablar tanto de su continuidad y su futuro, el club turco pidió a Sosa por una semanas dejar de hablar del tema y concentrarse en la definición del campeonato. El equipo de Sosa venía puntero pero dos empates consecutivos lo bajaron al segundo puesto y lo dejaron a dos del líder. Faltan 5 partidos, uno será hoy de visitante ante el Galatasaray que viene cuarto; habrá fecha entre semana y luego el domingo 12. Volverá a jugar el sábado 18, mientras que la última fecha será el sábado 25 ó domingo 26.

Como se puede ver, a Sosa le esperan semanas intensas y donde pretende estar concentrado en jugar y poder obtener el título, por lo que cualquier cosa que pueda pasar, será recién a partir de fin de este mes. Más allá de esto, José tiene bien en claro que Estudiantes va a la carga para repatriarlo por que su representante ya tiene la propuesta formal del Pincha, que deberá competir con su actual equipo turco que no lo quiere perder.

A fin de este mes el Principito deberá decidir qué hacer sobre su futuro, si se queda en Turquía, si acepta la propuesta de Estudiantes o decide jugar en alguna otra parte del mundo. En el Pincha hay esperanzas y alguna carta bajo la manga para tratar de convencer a Sosa para volver a Estudiantes a jugar en el nuevo estadio de 57 y 1, junto a Andújar, Mascherano y tal vez Marcos Rojo.

Pero como quedó dicho, hasta antes de fin de mes no habrá novedades, por lo que CD e hinchas, deberán tener paciencia.

UNIÓN SE SUMA POR SAPPA

En tanto, mientras ya se encuentra entrenando de manera virtual bajo las órdenes del cuerpo técnico de Estudiantes, el arquero Daniel Sappa suma clubes interesados en poder contratarlo. El primero fue Independiente (al final Campaña no se va); después y de manera muy firme se sumó Huracán; y ahora quien puso el ojo en el golero es Unión.

El representante del Principito ya tiene el borrador enviado desde calle 53

Es que los dirigentes Tatengues ya dejaron en claro que no harán uso de la opción de compra por el ex arquero Mens Sana, Sebastián Moyano, y solo estarían dispuestos a un nuevo préstamo, por lo que el tema no está cerrado. Como es sabido, al conjunto santafesino acaba de llegar como DT el ex jugador y técnico pincha, Juan Azconzábal.

Está claro que Pepi Sappa se irá a préstamo ya que tras haber obtenido continuidad en Arsenal, a los 25 años quiere seguir jugando y no volver para estar en el banco. Por eso Sappa se encuentra escuchando ofertas para ver dónde seguirá jugando.