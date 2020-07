Villa Castells: la advirtieron por no tener permiso pero asegura que no tiene negocios de cercanía

Erica Martínez es vecina de Villa Castells y se contactó con EL DÍA para relatar una situación que vivió en la jornada de hoy: salió con su auto a hacer compras, porque no tiene negocios de cercanía, y fue advertida en un control de la Municipalidad. Asegura que no quiso presentar su permiso laboral porque no correspondía y que le aconsejaron que saque los de 24 horas para realizar mandados a pesar de que los mismos no están para eso.

"Venía en auto de hacer mandados y me pararon en 13 entre 483 y el arroyo Rodríguez a pocas cuadras de mi casa. Estaban vestidos como si fuesen de la Municipalidad y me anotaron en un planilla por no tener permiso. Yo no dí mi permiso laboral, que podría haberlo hecho, porque estaba haciendo mandados. Nunca me preguntaron dónde vivía y hasta dónde había ido", comenzó relatando.

"Nosotros no tenemos negocios cercanos. Me dijeron que necesitaba un permiso de 24 horas para hacer mandados por si me paraban los de Control Urbano, quienes me podían hacer una acusación penal. Llamé al 147 y también me dijeron que para hacer mandados necesitaba permiso y les respondí que en la página 'argentina.gob.ar' no dice que necesitás permisos de 24 horas para hacer mandados y me cortaron", añadió.

En relación a la zona en donde vive, aseguró: "Para ir a una verdulería tengo que hacer más de 5 cuadras; para una carnicería tengo que hacer 15; y para una farmacia mínimo 20. No hay una estación de servicio o un banco cerca tampoco. Estoy muy enojado y desilusionada".

Por otra parte, recordó otro inconveniente similar que tuvo el 20 de abril: "me pararon en el Camino Belgrano, casi en la puerta de la República de los Niños, llevando a mi mama a vacunar contra la gripe. En ese momento tampoco era necesario el permiso para farmacia ni asistencia a adultos (excepto cuidadores) y también tuve la misma charla en el 147. También me tomaron los datos esa vez".