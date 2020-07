La carta que Hebe de Bonafini le escribió a la Reina Isabel II

Hebe de Bonafini le escribió a la Reina Isabel II para reclamar a la corona británica que devuelva el oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra. La misiva la hizo pública la propia presidenta de Madres de Plaza de Mayo en respuesta a la decisión del Tribunal Superior de Inglaterra de nombrar al líder opositor Juan Guaidó como el único habilitado para disponer de las reservas venezolanas que están a resguardo en ese país.

Estos son los párrafos salientes de la carta:

“Señora Reina Isabel: me atrevo a escribirle porque desde hace 43 años en Argentina mi vida entera está dedicada a los que menos tienen”.

"En estos días me enteré que su país, que siempre fue colonialista, decidió robarle los ahorros en oro, depositados en bancos ingleses, al pueblo de Venezuela. Yo creo, mejor dicho: estoy convencida, que usted no necesita ese oro, ni tampoco el pueblo de su país. Me atrevo a decirle, de mujer del pueblo a mujer que reina: ¿no le parece un abuso de vuestra parte? Ese robo ¿no es un atropello?".

"Espero sepa entenderme y pueda abrir su mano que ya tiene demasiado oro y que estoy segura no necesita más".

Luego de conocer los detalles de su pensamiento, hoy Bonafini habló en la radio "Siempre es hoy" y contó que "hice una carta respetuosa, si la recibió o no, no lo sé. La mandamos a todos los medios traducida al inglés. Uno tiene que defender a los pueblos que la están pasando mal. Me parece de terror". Luego sostuvo que decidió darle una mano a Venezuela porque "tiene tanto hambre y tantos problemas" que no es justo, a su entender, que un país se quede con su dinero.