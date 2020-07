Luly Salazar y su insólita experiencia con la ex de una pareja suya

Luciana Salazar contó en su participación en Polémica en el Bar, una experiencia que vivió hace algunos años con la ex de una pareja suya del momento en un gimnasio al que acudía para ensayar durante el Bailando.

“Me sorprendieron en un gimnasio. Yo no estaba haciendo nada porque estaba con una persona divorciada, por lo que me habían contado. Y había pruebas de ello. Pasa que la cosa después de ellos... yo no estaba enterada”, comentó.

Entonces, según su relato, durante el ensayo, apareció “una señora muy mona, que estaba vestida impecable. Entró toda calladita y me dijo ‘¿puedo hablar con vos?‘. Yo nunca la había visto. Y re bien. Ella (por la mujer) vino super tranquila. Me empezó a hablar, se puso nerviosa. La terminé consolando yo a ella

“Mirá, la verdad, ustedes están divorciados. Yo no sé qué hago acá. Yo recién lo conozco. La empecé a consolar. Pasé a ser la víctima. Yo no estaba haciendo nada malo“, destacó la blonda. “¿Él te dice que te ama?” indagó la ex mujer del hombre. “Mirá, yo recién lo conozco. Yo no lo busqué, me buscó él. Me dijo que estaba divorciado. Si ustedes dos se aman, ¿qué hago yo acá? te lo regalo con un moño”, fue la respuesta según contó Luly.

Y remarcó que en ese caso que “la culpa es del hombre, no de la mujer. Por eso yo me puse del lado de ella. La consolé. No hay que agarrársela con la otra mujer porque es el hombre el que tiene el poder de decisión. Por más mujer que, ponele, te bebotee o te seduzca, es el hombre”.