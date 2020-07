Sigue la guerra Caniggia denunció a Nannis y podría ir presa

Pese a que su vínculo matrimonial se disolvió legalmente, los conflictos entre Claudio Caniggia y Mariana Nannis siguen acumulándose.

Los papeles del divorcio están firmados, pero quedaron algunas cuestiones materiales por resolver y que quedaron postergados a causa de la pandemia.

En este marco, se supo que Caniggia habría denunciado a su ex porque ella habría vendido una de las propiedades familiares en Miami. Esta vivienda formaba parte de la sociedad conyugal, un bien ganancial que forma parte del paquete que se tendrá que dividir cuando salga la resolución, algo que Mariana no tuvo en cuenta.

“Si ella procedió a la venta de ese inmueble, es una actitud delictiva. Era un inmueble que era del matrimonio y una persona unipersonalmente no la puede vender. Es más, a Claudio no se lo hubiera ocurrido hacer un tipo de maniobra de esas características. No se le cruza, es un tipo muy noble”, fueron las palabras de Fernando Burlando, abogado del ex futbolista.

En “El run run del espectáculo”, el letrado informó que esta maniobra podría costarle caro a Mariana: “Si se llega a acreditar lo que nosotros efectivamente conocemos desde el punto de vista fuera de lo jurídico, tranquilamente podría estar detenida. Es un delito que acá en Argentina podría tener una pena de uno a seis años de prisión”.

Esta demanda se acopla a otra que habían presentado días atrás. “Las frases calumniosas e injuriosas que hicieron de Claudio y de Sofía (Bonelli, actual pareja de “El Pájaro”) es algo que también tiene que terminar. Se viene hablando hace mucho de una manera muy injusta. A veces, llamarse a silencio también es una forma de curar. Claudio ni siquiera fue llamado a indagatoria por todo eso”, precisó Burlando.