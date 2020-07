“Me da pánico”: Malaspina, finalmente, no cantará para Tinelli

Aunque no sorprendió la convocatoria de Romina Malaspina para ser parte de “Cantando por un Sueño”, el formato con el que Marcelo Tinelli regresará a la acción y que le permitirá cumplir con el distanciamiento social, sí sorprendió que la mediática cambiara de idea apenas días después de haber dado el sí.

La conductora del noticiero nocturno de Canal 26, que todas las noches hace gala de su escultural cuerpo mostrando osados looks, se presentó ayer en el programa de Ángel de Brito -que será el conductor, junto a Laurita Fernández, del certamen- para contar que finalmente no será parte del programa.

“Vine a anunciar que no voy a ir porque me agarró desprevenida. Fue todo tan intenso en las últimas semanas que, de verdad, vengo a darles las gracias por la oportunidad increíble, pero siento que no voy a poder”, dijo, en primera instancia la ex participante de “Gran hermano” que saltó a la popularidad semanas atrás por un particular top con el que se presentó a trabajar.

En relación a los motivos que la llevaron a tomar la decisión, la joven reveló: “Estoy con el noticiero, recién arranco y quiero dar el cien por ciento. Si me decían de acá a dos meses, lo pienso. Me da pánico”.

“Probé un ensayo, pero el vivo es otra cosa. Me da nervios. Lo pensé, y no... Siento que voy a estar dividida entre el noti y no puedo”, agregó la influencer aunque reconoció que dejó abierta la puerta a una futura incorporación en “la segunda o tercera gala”.

Entre los confirmados al certamen, figuran Carmen Barbieri, Miguel Ángel Rodríguez, Adabel Guerrero, Floppy Tesouro, Flor Torrente, Georgina Barbarossa, Sofía Morandi, Santiago Maratea, Lizardo Ponce, Lucas Spadafora y Brian Lanzelotta.