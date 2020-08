“Si no trabajamos no comemos”, cruzó Fernanda Iglesias a Pamela David

Pamela David dijo en una nota que, gracias a Dios, dejó de trabajar a tiempo que no se hubiera “perdonado” el hecho de “exponer a mis hijos como mucha gente lo hace en la televisión porque se considera esencial”. Fernanda Iglesias, panelista de “Hay que ver”, le contestó por Twitter: “Pero Pame, si no trabajamos no comemos”, generando una catarata de comentarios negativos en contra de la esposa de Daniel Vila.