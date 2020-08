Reabrieron las aulas en San Juan, la primera provincia en retomar la clases presenciales

Más de 10 mil alumnos volvieron hoy a las aulas en distintos departamentos de San Juan, la primera provincia en retomar las clases presenciales, en un hecho considerado histórico y esperanzador por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta; y el gobernador Sergio Uñac.



Trotta subrayó que esta vuelta a clases bajo estrictos protocolos sanitarios en medio de la pandemia de coronavirus, es un hito "fundamental para que otras provincias puedan empezar a avanzar en un regreso seguro" a las aulas.



La reanudación fue celebrada con un acto difundido por vía de teleconferencia, desde la Escuela 12 de Agosto, recientemente inaugurada, en el departamento de Pocito, 12 kilómetros al sur de la capital sanjuanina.



Las clases presenciales se reanudaron para 10.470 alumnos del nivel Primario, Secundario Orientado, Secundario Técnico Profesional, Secundario de Adultos, Terminalidad Primaria, Capacitación Laboral, Formación Profesional y Educación Superior.



Las escuelas habilitadas son las que corresponden a 14 de los 19 departamentos de la provincia cuyana, pero no a los cinco centrales, que son los más grandes en cantidad de alumnos, como Capital, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía y Chimbas.

Según publica Diario de Cuyo, así son los detalles sobre cómo se desarrolla la actividad en las escuelas:

* Quiénes reanudan las clases presenciales

- Alumnos del último año de los niveles y modalidades:

Primario

Secundario Orientado

Secundario Técnico Profesional

Secundario de Adultos

Terminalidad Primaria

Capacitación Laboral

Formación Profesional

Educación Superior

* Qué establecimientos retoman actividades

En una primera etapa lo ubicados en 14 departamentos alejados o rurales, quedando exceptuados los del gran San Juan, los que luego se irán sumando progresivamente.

* Cuál es la metodología

- El regreso tiene modalidad escalonada, sincrónica y asincrónica.

Sincrónica: el mismo grupo de lunes a viernes por baja matrícula.

Asincrónica: se definen dos grupos, por elevada matrícula en una semana asiste un primer grupo y en la siguiente semana el grupo restante.

Simultáneamente, el grupo que no asiste en la semana recibe educación a distancia de forma virtual, a través de las guías pedagógicas de "Nuestra Aula en Línea, del Portal del Ministerio de Educación.

Los estudiantes que no cuenten con conectividad recibirán guías impresas desde las instituciones escolares.



* Cómo es la modalidad de la presenciabilidad

Es bimodal, es decir que contempla educación a distancia y presencialidad de forma alternada, sincrónica con alternancia de la presencialidad de los estudiantes en las instituciones educativas. Y asincrónica, simultaneidad de la presencialidad de los estudiantes, de acuerdo a la matrícula de cada institución educativa.

* Cómo se desarrollará la clase

El docente planificará su clase para los alumnos que asisten presencialmente y al mismo tiempo se anticipará al resto de los alumnos desde la virtualidad conforme a lo establecido en la Res. N° 631-ME-2020.

* Continuidad del régimen de licencias docentes

La Ley N° 6.694 es de aplicación plena, como así también las licencias COVID-19 para el sector docente.

* Cómo es el ingreso al edificio escolar

Para el ingreso al establecimiento escolar se dispone de un espacio para la toma de la temperatura y se proveerá de un termómetro por escuela. Directivos, docentes, no docentes y estudiantes deben ingresar con tapabocas en forma obligatoria.

* Condiciones para cumplir con las normas de higiene y seguridad

Se garantiza el cumplimiento de las normas con la entrega de un kit de higiene y seguridad a:

Alumnos: se les entregará el primer día de clases, al ingreso a la institución un morral de tela vegetal que contiene alcohol en gel, tapaboca, jabón líquido y toalla personal.

Docentes: al ingresar los docentes al establecimiento educativo, se les proveerá una máscara de acetato desinfectada, que deberá reintegrar al culminar la jornada escolar que será desinfectada para la jornada siguiente (siempre usará la asignada) y de los elementos de higiene necesarios, estipulados en el Plan Jurisdiccional.

* Pautas a seguir dentro del edificio escolar

Se distribuirá a cada establecimiento un kit de señalética que contiene láminas adhesivas y cartelería con recomendaciones necesarias para la circulación interna y el cuidado de la higiene y seguridad de la comunidad educativa, conforme a los espacios escolares y la cantidad de estudiantes.

* Medidas a aplicar en las aulas

Las puertas deben permanecer abiertas por protocolo nacional y provincial. Cada 80 minutos, el personal de servicios generales, bajo protocolo, debe limpiar y ventilar las aulas.

* Recreos

Los recreos serán escalonados entre los agrupamientos, según la distribución realizada previamente. Cada institución escolar recibirá un kit de señalética para garantizar el distanciamiento en los recreos.

* Ubicación del mobiliario escolar

Fueron ubicados todos los bancos de acuerdo al protocolo nacional y provincial. El mobiliario excedente fue ser distribuido en las aulas que no se utilicen, galerías y patios inmediatos.

* Designación de porteros

Se incorporó la figura de inspector de Servicios Generales, que tendrá a su cargo al personal de servicios. Cada uno de ellos supervisará no menos de 5 y no más de 10 escuelas y estará a disposición de los directores escolares, garantizando el cumplimiento del protocolo sanitario.

* Se trasladaron los turnos de mesas de exámenes de: julio a septiembre.

Las mesas de diciembre se trasladan a febrero y marzo 2021.

Las mesas de febrero y marzo 2021, pasan al mes de abril y mayo 2021.

* Transporte

Las direcciones de área realizaron un relevamiento pormenorizado de la cantidad de estudiantes que llegan a los establecimientos escolares de los 14 departamentos, en su mayoría es sin uso del transporte público de pasajeros: caminando, en bicicleta, otros.

A medida que se vayan incorporando departamentos del Gran San Juan y se incremente la cantidad de estudiantes que se trasladan en unidades de transporte público, la Asociación de Propietarios de Transportes Escolares y Servicios Contratados puso a disposición de los usuarios, mediante nota emitida con fecha 28 de julio de 2020, el traslado seguro del escolar, bajo protocolo sanitario, desde la casa a la escuela y viceversa, asegurando una burbuja de aislación del niño con posibilidad nula de contagio, evitando que el estudiante no toque nada en su recorrido de la casa a la escuela y evitando el contacto con otras personas que no pertenezcan al ámbito escolar. Servicio diferencial o complementario de combis o de transporte de la misma empresa.

* El servicio contempla:

Habilitación de Tránsito y Transporte con chofer profesional y un celador con cumplimiento del protocolo sanitario

Desinfección permanente de la unidad,

Ventilación, distanciamiento

Traslado del grado completo

Chofer aislado con vinilo, y protocolo sanitario

LAS SENSACIONES DE LOS PROTAGONISTAS

A continuación, el relato en primera persona de los verdaderos protagonistas del regreso a clases tomadas por Diario de Cuyo:

Marcos Luna, Alumno de 6to año de la Escuela Villicum (Albardón): "Lo que más extrañaba era a mis compañeros. Hacia meses que no los veía. Algunos me los he cruzado en el centro o en el doctor, pero me gusta que hayan venido casi todos. Somos pocos, pero somos muy unidos. Hay que acostumbrarse a todo lo nuevo, pero mi mamá sale a trabajar y me viene contando sobre todas las medidas de seguridad del coronavirus. No tenemos miedo porque sabemos que las seños nos cuidan".

Gisela Álvarez, Madre de Brisa, alumna de 6to año de la escuela Vicente López y Planes (Albardón): "Decidí mandar a mi hija a la escuela porque el estatus sanitario de la provincia es bueno. Se que muchos padres no lo han hecho porque no se sienten seguros, pero creo que los van a cuidar mucho más en la escuela que en un supermercado, o en un hiper. Mi hija pudo cumplir con las guías, pero más de una hora seguida le costaba estudiar. Ella asocia la escuela a estudiar y eso es bueno, porque a mi casa la asocia con el descanso y el juego".

Beatriz González, Docente de la Escuela Villicum (Albardon): "Lo más difícil de esta nueva normalidad es estar lejos de los niños. Estábamos acostumbrados a abrazarnos, saludarnos con un beso, tomarnos de la mano. Ahora todo cambió y es todo un desafío. Ahora debo acompañarlos al recreo, deben ir al baño de a uno, cuando antes los mandábamos de a dos para que se cuidaran. Sobre lo educativo los chicos están muy bien, pero deben acostumbrarse a jugar y aprender de otra manera".

Mirta Araya, Personal de limpieza de la Escuela Villicum (Albardón): "Ver a los chicos entrando a las aulas es algo muy emocionante. Es algo real, algo tangible entre tantas cosas que se dicen o se informan. Cumplimos con todos protocolos, es más, ahora estamos esperando que los chicos de sexto salgan al recreo para limpiar el aula completamente. Desinfectamos todos los elementos y materiales que los chicos pueden llegar a utilizar. Se limpia el piso, los bancos, todo. Es todo nuevo para ellos, por eso tratamos de explicarles a todo momento los protocolos sanitarios".