Ginés González Gacía, sobre Macri: "Nunca le importaron los argentinos"

El ministro de Salud, Ginés González Gacía, cuestionó duramente al ex presidente Mauricio Macri aunque hizo foco en su antecesor, Adolfo Rubinstein,

Sobre el ex mandatario, dijo: "con Macri no me enojo, nunca le importaron los argentinos, por eso dice lo que dice desde Mónaco. Le importan 3 cornos los argentinos".

Sin embargo, cargó muy duro contra Rubinstein, a quien le recriminó el "daño" realizado en materia sanitaria durante su gestión y además lo responsabilizó por las medidas "aperturistas" adoptadas por algunas provincias conducidas por el radicalismo que están en una situación delicada en el manejo del coronavirus.

En referencia a Rubinstein, González García dijo que "por hacerle caso, algunos de sus correligionarios tomaron medidas de aperturismo masivo, y eso es hoy Jujuy. Bastante daño hizo antes como para que siga haciéndolo ahora. Mendoza también ha actuado porque él es consejero allá y dice cosas. No solo ha sido un pésimo ministro, sino que es peor ex ministro".

Según los reportes emitidos diariamente por la autoridad sanitaria, ambas provincias registran circulación comunitaria del virus en sus zonas metropolitanas y, en el caso de Jujuy existe "tensión" en el sistema de atención.

En declaraciones a la prensa, el titular de la cartera sanitaria dijo que "algunos ex funcionarios" hicieron "un papel muy malo" durante la gestión de Cambiemos, dejando al país "sin vacunas, sin ministerio de Salud a la Argentina, sin políticas de salud".

"(Rubinstein) tiene 6 causas judiciales por lo que hizo en este ministerio. Yo creo que está haciendo lo que está haciendo como para hacerse la víctima, pero es inadmisible lo que hace", abundó.