El candidato de Trump para el BID acusa al gobierno argentino de buscar "secuestrar" la elección

El candidato de Donald Trump para asumir la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone, lanzó hoy una durísima crítica contra el gobierno de Alberto Fernández, al que acusó de querer "secuestrar" la elección del organismo al no haber presentado un candidato "competitivo".

"Vemos un esfuerzo minoritario liderado por el gobierno de la Argentina para obstaculizar la elección porque no han podido o no han querido presentar una visión competitiva", dijo el asesor presidencial y director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Y agregó: "Una minoría de países quiere impulsar una táctica obstaculizadora. Cualquier intento de secuestrar una elección a pesar de un reglamento muy claro sería no solo no democrático, sino que los Estados Unidos lo va a enfrentar muy profundamente".

"Si a un país no le gusta nuestra visión puede votar por el candidato de otro país. Pero desafortunadamente, en vez de presentar una competencia de ideas y de visiones, hoy vemos una visión positiva que presentó los Estados Unidos para el crecimiento económico y recuperación de la región contra una táctica liderada por el gobierno de Argentina que busca el parálisis y la obstrucción por una minoría. Eso es muy desafortunado", señaló el abogado.