El pedido de justicia en el caso del albañil derivó en una fuerte protesta por los robos

Un fuerte pedido de justicia por lo que se sospecha como un crimen en el que resultó víctima Rodrigo Alfonso (54), en la noche del 2 de este mes en su casa de Villa Castells, dio el marco para un contundente reclamo de seguridad en la zona. Todo fue protagonizado por familiares, vecinos y allegados al albañil paraguayo, que se reunieron ante su casa, en 4 y 495 y caminaron unas quince cuadras, hasta comisaría.

En los aproximadamente 20 minutos que los manifestantes permanecieron ante la seccional -luego de partir caminando a las 6 de la tarde, con velas, pancartas y en un conmovedor silencio-, reprocharon al titular de esa seccional, Hugo Gutiérrez, por lo que consideran un cuadro delictivo insoportable que tuvo su capítulo más sangriento en la casa de Alfonso.

Los vecinos están convencidos de que fue asesinado en un robo, por personas a quienes conocía del barrio. Están entre los que, denunciaron, se adueñan de las calles durante las madrugadas.

Cuando la movilización se detuvo frente a la comisaría, un manifestante leyó un petitorio a las autoridades de la dependencia. Entre otras demandas, está el pedido de “justicia y seguridad”. Además, se exigió a la Policía “actuar para prevenir estos hechos en el barrio”.

El escrito cerró solicitando “justicia para Rodrigo Alfonso”.

Frente a los manifestantes, en la entrada a la seccional, se apostaron el comisario y otros oficiales. Aunque sólo el titular de la comisaría fue el interlocutor de los familiares y vecinos. “Estoy acá para dar la cara y para decirles que vamos a trabajar para hacer lo que haga falta para ir revirtiendo el panorama que me comentan”, expresó Gutiérrez.Alfonso apareció muerto sobre su cama, con un golpe en la cabeza. Todo conduce a la hipótesis del crimen y la investigación avanza en esa línea, pero el fiscal del caso espera el resultado final de la autopsia. Todavía no hay detenidos.

Eugenia Alfonso (24), hija del albañil, mirando fijo al comisario le repitió que “10 veces le habían robado a mi papá y vinimos a radicar la denuncia a esta comisaría. Hasta que al final lo mataron”, indicó.

“¿Quién le devuelve el padre a esta chica?”, inquirió otro manifestante. Otra mujer, visiblemente ofuscada, miró fijó al comisario y le indicó que “desde las 2 hasta las 5 de la mañana, todas las noches tenemos a un grupo que hace lo que quiere. No nos dejan dormir. Mande a un patrullero y verá que es cierto”. Al irse todos de la comisaría, la hija de Alfonso le dijo a este diario que “los ladrones mataron a papá porque creían que no estaba. Nunca molestó a nadie y no merecía lo que le pasó. Ahora pido justicia”.