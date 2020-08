Jelinek tuvo su peor noche en el “Cantando 2020” y lanzó un mensaje en plena madrugada

Karina Jelinek no la pasó bien ayer en el Cantando 2020. La modelo y su compañero Manuel Victoria interpretaron el tema Una na, de Lali Espósito pero no tuvieron su mejor performance.

Al jurado no le gustó nada, la devolución no fue buena y tan es así que por el bajo puntaje, es probable que la pareja vaya una vez más a la sentencia.

“Karina, me caes muy simpática, pero hoy no pegaste una. Las notitas fueron cualquiera y, además, hoy no te divertiste. Y la afinación es algo muy delicado”, espetó la jurado Nacha Guevara.

Por todo esto, Karina no pudo pegar un ojo. En su cuenta oficial de Twitter, la modelo manifestó su tristeza por la fallida presentación y admitió el mal desempeño.

“No fue mi día ayer. No me puedo dormir, les juro que canté bien en el ensayo”.