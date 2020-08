Ocho casos de COVID-19 en rival copero de River

La Liga de Quito, uno de los rivales en el grupo de River en la Copa Libertadores, cuya fecha tentativa de reinicio es el 15 de septiembre, anunció que en su plantel tiene ocho casos positivos en coronavirus, entre ellos dos jugadores.

“Se realizaron un total de 54 pruebas, de las cuales 8 dieron resultado positivo: son dos jugadores, dos miembros del equipo médico, uno del cuerpo técnico y tres colabores, quienes ya han sido aislados, conforme establece el protocolo sanitario”, detalló el club.

Así, se siembran más dudas sobre al regreso de la Libertadores para el 15 de septiembre.

UNO QUIERE RETIRARSE EN EL MILLO, OTRO SUEÑA HACERLO EN MEDELLÍN

El defensor Jonatan Maidana, actualmente en Toluca, de México, dejó abierta la posibilidad de retirarse en River, donde estuvo más de 8 años y con el que salió dos veces campeón de la Libertadores, aunque advirtió que analiza su rendimiento “semestre a semestre”.

“En River fui muy feliz, pero voy semestre a semestre y viendo cómo me siento. No me quiero apresurar a algo tan importante, y aunque me encantaría terminar donde tan bien la pasé, hay que poner muchas cosas en la balanza”, dijo Maidana.

Por otro lado, Franco Armani, aseguró que se quiere “retirar” en Atlético Nacional de Medellín, donde consiguió la Libertadores: “Atlético es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Me quiero retirar ahí”.