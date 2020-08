Sevilla volvió a ganar la Europa League tras una final de película contra el Inter

Con anotaciones de Luuk de Jong (2) y Romelu Lukaku, en contra, Sevilla venció 3-2 a Inter, que descontó a través de goles conquistados por Romelu Lukaku, de penal, y Diego Godin, y se consagró, por sexta vez en su historia, campeón de la Europa League, que esta vez se definió en la ciudad alemana de Colonia.

Para el conjunto español se alistaron, desde que la pelota comenzó a rodar, los argentinos Ever Banega, quien de este modo se despidió del equipo dirigido por Julen Lopetegui, y Lucas Ocampos; mientras que en la etapa complementaria fue incluido Franco El Mudo Vázquez.

Lautaro Martínez, otro argentino, fue parte de la escuadra italiana, que se puso en ventaja a poco de comenzado el encuentro, aprovechando un penal cometido por Diego Carlos en perjuicio del belga Lukaku, cuyo zurdazo posterior hizo ingresar la pelota junto al palo de la mano derecha del arquero, abajo.

Dos cabezazos del neerlandés de Jong, el segundo en oportunidad de un centro levantado por Banega, le cambiaron el rumbo al cotejo pasada la primera media hora y el uruguayo Diego Godin, también conectando de cabeza, equilibró el marcador antes de completarse la primera mitad.

La intensidad que caracterizó el juego del primer tiempo se extendió en el período final, y cuando parecía que la definición del segundo torneo más importante de Europa a nivel clubes desembocaría en un tiempo suplementario, el brasileño Diego Carlos ensayó una pirueta para conectar la pelota de espaldas al arco en un remate que Lukaku terminó haciendo ingresar en su propio arco.

Esta jugada se produjo poco antes de cumplirse la primera media hora del complemento, y aunque lo intentó, Inter no pudo evitar una derrota que en definitiva le representó una gran amargura.

En la situación más clara, un marcador evitó sobre la línea que la pelota entrara cuando el arquero ya no tenía oportunidad. El campeón, que en esta final despidió al rosarino Ever Banega, surgido en Boca, quien se marchará a jugar en el fútbol árabe, más exactamente al equipo Al Shabab, tendrá la posibilidad de jugar la Supercopa de Europa ante el ganador de la Liga de Campeones (PSG o Bayern Múnich) el próximo 24 de septiembre en Budapest, con el probable retorno del público.

sevilla, el máximo ganador

Sevilla, máximo ganador del torneo, ahora con seis trofeos: 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020, ganó su Grupo clasificatorio en forma cómoda, y en la instancia eliminatoria, camino a la final, dejó en el camino a Cluj, de Rumania; Roma, de Italia; Wolverhampton y Manchester United, ambos de Inglaterra.

Lautaro Martínez, quien hoy cumplirá 23 años, no logró destacarse en Inter, ganador tres veces de la Copa UEFA (se llamó así hasta 2009) en la década del ‘90 (1991/94/98) y este frustrado intento por volver a celebrar un título en Europa se produjo una década después de su última conquista: la Champions con el equipo dirigido por el portugués José Mourinho, en el que brillaban los argentinos Walter Samuel, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso y Diego Milito.

Esta fue la 49na edición de la segunda competencia más importante de clubes de Europa, que esta vez se definió en el estadio de Colonia, en Alemania, a puertas cerradas para el público por la pandemia de coronavirus.

Reconocido como ídolo del equipo andaluz, Ever Banega consideró Sevilla como “el club de mi vida” y en lo que fue su despedida destacó “la unión” del plantel y el aporte de Lopetegui “quien me sacó en un momento y me hizo ver que debía sacrificarme para recuperar el lugar”. Lo dijo en plena fiesta del flamante campeón, mientras en sus fanáticos, en España, ya estaban movilizados.

