Caso Facundo: "Hay cosas básicas que están mal hechas", dijo la perito platense

La médica forense Virginia Creimer, convocada por la madre de Facundo Astudillo Castro para participar de la autopsia que se realiza hoy al cuerpo esqueletizado hallado en proximidades de la localidad bonaerense de General Daniel Cerri, dijo hoy que no se emplearon los "procedimientos básicos y elementales en el orden ni con los protocolos" al momento de levantar los restos y pidió que no se "obstruya" su tarea en la causa.

"Esperemos que se empiece a trabajar bien porque lo que se hizo fue un levantamiento de lo que podría ser evidencia, incluyendo la zapatilla, que no nos consta que haya tenido cadena de custodia", dijo esta mañana Creimer en declaraciones a la prensa.

"Esto es muy importante y grave, porque todas las investigaciones científicas tienen protocolos estrictos, no por un capricho, sino porque este orden es necesario para acercarse a la Justicia", agregó.

Para la perito de parte, "primero debió haberse hecho el registro del lugar del hecho a través de peritos en criminalística, cosa que no ocurrió, y luego debió haberse levantado el cuerpo, hacerse la recolección de evidencias todo en el mismo momento y nunca debió haberse enviado la muestra a una fuerza de seguridad para que las analice".

Creimer insistió en que hay pasos que respetar: "Cuando se llega a la escena del crimen se tiene que hacer no un rastrillaje, sino casi una autopsia del lugar del hecho, metódica, sistemática, con diversas técnicas y en detalle, es una disciplina importante dentro de la investigación criminal, y todo esto se obvió".

Dijo al respecto que entre las cosas que se "obviaron" están las huellas: "Las huellas de los neumáticos no fueron levantadas y levantarlas hubiera permitido poder hacer un match con el vehículo que se haya acercado a ese lugar", aseveró.

La experta explicó además que "no son procedimientos complejos, sino los más básicos de la criminalística" y que será la Justicia la que determinará responsabilidades y el por qué "la persona que tiene que dirigir la investigación no tuvo en cuenta el accionar protocolizado de los equipos periciales que debieron haber actuado". "Yo como científica puedo decir que las cosas no se hicieron en el orden ni con los protocolos que se realizan no solo nacional sino internacionalmente", expresó.

"Hoy estoy llegando con más incertidumbre que certezas porque hay cosas básicas que están mal hechas y cada cosa básica mal hecha desencadena una bola de nieve que complica el análisis científico", concluyó.