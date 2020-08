Escándalo en la pista del Cantando 2020: Laurita cruzó a Nacha por "un comentario desubicado"

La pista del Cantando 2020 sigue al rojo vivo. Después de los cruces con Laura Novoa y la Princesita por la performance en la cumbia y el choque entre Mariana Brey y Floppy Tesouro por el orden de entrada a la pista, en las últimas horas se sumó un nuevo escándalo.

Las protagonistas resultaron ser Nacha Guevara y Laurita Fernández que vivieron un tenso momento luego de un comentario que lanzó la jurado que, aparentemente, no le cayó muy bien a la conductora.

Tras un comentario de Laurita Fernández a Nacha sobre una devolución, la integrante del jurado hizo un comentario sobre la pareja de la rubia, confundió nombre y coronó su intervención asegurando que la joven tenía una larga lista de novios.

"Larga depende de qué. Me pareció un poco despectivo", se plantó Laurita. "Lo siento, no fue mi intención. Pensé que tenías sentido del humor", le respondió Nacha. Entonces, lejos de achicarse, la conductora le puso los puntos: "No me pareció gracioso. No tengo sentido del humor en ese sentido, me pareció bastante desubicado".

En Twitter, las reacciones por los dichos de Nacha Guevara no tardaron en llegar. Abundaron los tuits en los que consideraron como una expresión machista el comentario de la integrante del jurado ya que se metió con el tema de la cantidad de novios que tuvo o pudo haber tenido Laurita. Ante esa situación, en la red social empezaron a referirse a ella como "Nachirula".