Ex jefe de Asuntos Internos respondió a acusaciones

El juez de la causa que investiga las presuntas maniobras de espionaje que se habrían organizado desde la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) de la Policía Bonaerense, durante la gestión anterior, rechazó el planteo de tres ex funcionarios municipales que pretendían intervenir como particular damnificado. El fallo fue de Guillermo Atencio, en respuesta al pedido de la Secretaria de Acción Social del PJ y ex subsecretaria de Empleo Municipal, Lorena Baum; el ex director de Higiene urbana, Juan Faropa; y el ex concejal Gabriel Germán Céspedes, todos patrocinados legalmente por el ex intendente Pablo Bruera. Para el juez, que ya había resuelto con el mismo fundamento a idéntico reclamo del ex gobernador Daniel Scioli, “no hay constancia alguna de que la información vinculada con los presentantes haya sido solicitada” por AGAI. Los procesados son el ex jefe de Asuntos Internos, Guillermo Berra; y su pareja, la ex auditora Sumarial Especializada en Investigaciones Patrimoniales María Rosario Sardiña, a quienes la fiscal Cecilia Corfield acusa de “hacer uso de servicios pagos por la administración pública provincial”, por el servicio Nosis, de información financiera. Según el defensor Marcelo Peña, “el peritaje informático determinó que AGAI pidió solamente unos 1.400 informes de los 46 mil entregados al usuario único”, del ministerio de Seguridad.

En las últimas horas, y por primera vez, Guillermo Berra salió a responder a un comentario que había hecho, precisamente, Bruera.

“He guardado silencio por respeto a la investigación”, aclaró, “pero no voy a permitir el comentario que hizo el ex intendente” al compararlo con el ex militar condenado por crímenes de lesa humanidad, Ramón Camps.

“Desde el organismo que estuviera a mi cargo no se efectuó consulta al sistema Nosis y mucho menos se los investigó a ellos, ni a sus grupos familiares, ni a su círculo íntimo. Hago mención que el usuario que solicitó los Nosis (lo cual no constituye delito alguno) por ustedes repudiados no se corresponde con el usuario asignado por el ministerio a Asuntos Internos”, argumentó, destacando que “todo tiene un límite”.

“Es inadmisible tal comparación porque es totalmente desafortunada y mal intencionada y amén de la denuncia penal y civil que ejerceré en su contra, le exijo se retracte”, contraatacó. Y agregó: “El único titular de Asuntos Internos desde el advenimiento de la democracia que investigó y cambió el retiro activo voluntario con honores de más de 15 policías de la Provincia” vinculados a la represión, “por exoneración de la fuerza (como fue el caso de Miguel Etchecolatz), he sido yo”.

“Tal medida tuvo sus consecuencias en su momento para mí como para mi familia, como las tengo hoy luego de haber llevado estos 4 años de gestión de la manera que lo hice”, avanzó Berra; antes de concluir: “Tengo mi conciencia tranquila y en paz de haber cumplido con el mandato de la ley”, ya que “luché contra la corrupción policial, los abusos funcionales de la fuerza y las violaciones de los DDHH a capa y espada, siempre dentro del marco normativo y acorde a la ley”.