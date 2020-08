El drama de una platense varada en Costa Rica que tuvo que ser operada de urgencia

Laura Cardaci es otra de las platenses que todavía no pudo regresar a su casa, ya que la pandemia la sorprendió lejos, muy lejos. Se encuentra en Costa Rica desde noviembre del año pasado, pero el mes pasado tuvo un problemas doméstico que le complicó las cosas. Muchísimo.

"Me fracturé el peroné de mi pierna derecha. Me tuvieron que operar de urgencia y aquí la salud es muy pero muy costosa. Realmente la pasé muy mal. Hice todo lo posible para poder regresar a la Argentina, pero no pude lograr nada", le contó a EL DIA en diálogo telefónico desde Santa Teresa, una ciudad costera de Costa Rica.

Cardaci fue al país caribeño de Centroamérica para trabajar como Guardavidas Voluntaria. Allí estuvo hasta marzo, cuando tenía fecha de regreso para Buenos Aires. Pero la pandemia le obligó a cambiar sus planes. "Cerraron todo, hasta las playas pese a que no había casos".

En su momento le dijeron que era más seguro que permaneciese allí antes que volver a nuestro país. Al principio no tuvo mayores problemas, pero hace unas semanas atrás sufrió un accidente y se fracturó el peroné de su pierna derecha.

"Me comuniqué con la Embajada para que puedan asistirme, tanto Norma Olivera como Martín Recondo, no se empatizaron con el caso. Mi pedido fue que necesitaba volver a mi país para la cirugía ya que aquí es muy costosa. La respuesta fue 'consideramos que los argentinos que están acá, están por qué se quieren quedar' y que debía esperar a los vuelos comerciales de septiembre que hace un mes no estaban confirmados y acaban de ser cancelados", agregó.

Pero en medio de tanto dolor e incertidumbre tuvo un gesto que le hizo más llevadera su estadía en dicho lugar: el Dr. Ocaña, especialista de la zona (Punta Arenas), se hizo cargo de la operación. Y el gobierno de Costa Rica pagó los gastos, ya que ella había estado sirviendo voluntariamente.

"Ahora estoy en tratamiento post quirúrgico. La recuperación será de 3 a 5 meses. Pero aun así necesito volver a mi casa donde estar acompañada de mi familia. Necesito volver para hacer una digna recuperación", suplicó en la charla con este medio, esperando que alguien de Cancillería pueda comunicarse con ella.

Quiere que por favor la ubique en algún vuelo de repatriados ya que, según aseguró, en Costa Rica todavía hay al menos 30 argentinos en la misma situación. "Desde aquí no hubo vuelos".